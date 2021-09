Nonostante la chiusura del Calciomercato, l'Inter è attivissima sul fronte mercato. La società nerazzurra, dopo aver rinforzato la rosa con acquisti del presente, guarda anche al futuro e a possibili investimenti per il prossimo anno. Snodo cruciale per la prossima stagione è quello legato al portiere. Infatti i nerazzurri sono in pole per Andrè Onana, portiere camerunese dell'Ajax che si svincolerà a costo zero dal club del Lanceri nella prossima stagione.

Ecco perché i nerazzurri si sono fiondati sul classe '96, così da accaparrarsi le prestazioni del giovane portiere.

Per il dopo Handanovic ci sono in lista anche due portieri italiani, ovvero Meret e Cragno, ma la pista più concreta è quella che porta a Onana. Infatti, nonostante l'apprezzamento di altri club italiani ed europei, i nerazzurri hanno tutta l'intenzione di bloccare rapidamente l'estremo difensore dell'Ajax, puntando cosi a portarlo a Milano nella prossima stagione, così da dare il via al post Handanovic.

Marotta e i colpi a costo zero

Onana non sarà il primo né l'ultimo colpo a costo zero da parte dell'Inter e soprattutto di Marotta, esperto in questo tipo di situazioni. Infatti in questa stagione i nerazzurri con la medesima formula hanno ingaggiato Cahlanoglu, passato dal Milan all'Inter, dopo il mancato rinnovo di contratto con i rossoneri.

Ma sono tanti i colpi a zero che hanno reso grande il direttore dell'Inter.

Infatti nella Juventus Marotta ha effettuato tantissimi acquisti di questo tipo: è il caso di Andrea Pirlo, svincolatosi dal Milan e passato poi alla Juventus dove ha conquistato vari trofei come lo Scudetto e la Coppa Italia; parliamo di Pogba che dopo esser stato ingaggiato a costo zero dal Manchester United, è ritornato in Inghilterra per una cifra attorno ai 100 milioni di euro.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infine, grande colpo è stato quello di Sami Khedira, arrivato a zero dal Real Madrid e che nelle ultime stagioni targate Allegri è stato un elemento importante (al netto degli infortuni) della mediana della Vecchia Signora.

Insomma operazioni che hanno permesso di non spendere sul cartellino ma che poi si sono rivelate vincenti.

Inter, occasione Insigne?

In quest'ottica, è da monitorare la situazione legata a Lorenzo Insigne. Infatti, il capitano del Napoli, fresco vincitore dell'Europeo con la Nazionale di Mancini, non è ancora riuscito a trovare l'accordo per il rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis.

Ecco perché l'Inter potrebbe affondare il colpo nella prossima sessione di mercato, offrendo al talento partenopeo un ingaggio da 6 milioni a stagione. Un acquisto che puntellerebbe ancor di più il reparto offensivo nerazzurro e che garantirebbe una soluzione di altissima qualità al tecnico Simone Inzaghi.