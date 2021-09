Neanche il tempo di arrivare alla fine della sessione estiva di Calciomercato, che l'Inter starebbe già pensando per le prossime sessioni di mercato. I nerazzurri, infatti, hanno sistemato i conti con le cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro e Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi, e adesso possono ragionare sul futuro con maggiore continuità.

Il club meneghino si sta guardando intorno soprattutto su quei profili che andranno in scadenza di contratto nel giugno 2022, visti i tanti giocatori che si libereranno a parametro zero e su cui avrebbe messo gli occhi l'amministratore delegato del club meneghino, Giuseppe Marotta.

Insigne e Onana nomi caldi

Due nomi che sono stati accostati all'Inter questa estate sono quelli di Lorenzo Insigne e di André Onana, ma i sondaggi non sono mai tramutati in offerte concrete. I nerazzurri hanno deciso di aspettare gennaio per sferrare l'assalto e provare ad accaparrarsi le loro prestazioni a parametro zero.

L'attaccante ha il contratto in scadenza con il Napoli e il patron, Aurelio De Laurentiis, sembra giocare al ribasso visto che offre meno dei 4,6 milioni attualmente percepiti all'ombra del Vesuvio. I nerazzurri, invece, potrebbero mettere le mani sul giocatore offrendo un contratto triennale, con opzione per il quarto anno, a 6 milioni di euro a stagione più un bonus alla firma di 7 milioni di euro.

Discorso diverso per l'estremo difensore camerunense, che è stato già messo fuori rosa dall'Ajax avendo rifiutato il rinnovo di contratto. Si è paventato anche di un possibile arrivo anticipato all'ombra del Duomo già a gennaio, ma difficilmente la società nerazzurra deciderà di spendere soldi per un cartellino che potrà accaparrarsi a parametro zero dopo qualche mese, a meno che gli olandesi non accettano di liberarlo in cambio solo di un piccolo indennizzo.

Un tentativo che, comunque, verrebbe fatto soltanto in caso di crollo del rendimento di Samir Handanovic.

Gli altri due colpi nel mirino

Insigne e Onana non sono gli unici giocatori nel mirino a parametro zero dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta. Il dirigente nerazzurro, infatti, avrebbe messo nel mirino altri due calciatori.

Uno è un vecchio obiettivo del club meneghino, Matthias Ginter, centrale tedesco che già due anni fa sembrava vicino ai nerazzurri prima del rinnovo di contratto con il Borussia Monchengladbach. Ora il classe 1994 è in scadenza e le trattative per il rinnovo stentano a decollare.

L'altro giocatore finito nel mirino dell'Inter sarebbe Corentin Tolisso, vista la possibile rivoluzione che potrebbe esserci a centrocampo con Vecino, Vidal e Brozovic che sono in scadenza di contratto. La società nerazzurra, però, dovrà battere la concorrenza della Juventus ma piace molto essendo molto duttile e bravo negli inserimenti e per caratteristiche rappresenterebbe il sostituto ideale del cileno.