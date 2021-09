L'Inter continua a pensare al mercato. La società nerazzurra lavora con l'obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi, cosi da essere competitivi in Italia e in Europa, anche in prospettiva della prossima stagione.

Un punto all'ordine del giorno per quanto concerne il mercato nerazzurro, è quello legato al portiere. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza nerazzurra avrebbe ormai bloccato Andrè Onana, portiere camerunese dell'Ajax che non ha rinnovato il contratto con il club di Amsterdam, in scadenza il 30 giugno.

I nerazzurri potrebbero offrire un precontratto al giocatore a gennaio, anche se poi l'arrivo a Milano dell'estremo difensore camerunese avverrebbe nel mese di luglio, appunto a parametro zero.

La dirigenza nerazzurra guidata da Marotta e Ausilio con il possibile acquisto di Onana, avrebbe così anticipato la concorrenza dei top club europei, in particolare il Barcellona che aveva messo gli occhi sul portiere .

Il mancato rinnovo di Onana con il club olandese è stato confermato recentemente da Marc Overmans che ha dichiarato: "Non rinnoveremo, ci abbiamo provato. Ci siamo ritirati dalla possibilità di rinnovare il contratto".

Parole che aprono le porte all'Inter, che sarebbe pronta ad abbracciare il suo nuovo portiere per il doppio Handanovic.

Inter-Sassuolo, i nerazzurri a caccia di una vittoria

Intanto, i nerazzurri sono pronti a rituffarsi in campionato. Dopo il pareggio contro lo Shakthar per 0-0 che ha complicato il cammino europeo, l'undici di Inzaghi sono pronti a continuare la marcia in campionato e nell'ultimo turno prima della sosta dedicata alle Nazionali, sfideranno sabato 2 ottobre il Sassuolo, reduce dalla vittoria per 1-0 contro la Salernitana firmata Berardi.

Per quanto concerne la possibile formazione, Inzaghi potrebbe riproporre Correa e Calhanoglu dal primo minuto per dare qualità e imprevedibilità alla manovra nerazzurra.

Ecco il possibile undici che potrebbe scendere in campo al Mapei Stadium: Handanovic in porta; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, confermato Brozovic, coadiuvato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie tornano dal primo minuto Darmian e Perisic , che dovrebbero esser preferiti a Dumfires e Dimarco.

Infine, in attacco possibile tandem formato da Correa-Lautaro, con Dzeko che potrebbe partire dalla panchina.

Per quanto riguarda il Sassuolo, il tecnico Dionisi è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 con Raspadori nel ruolo di prima punta, sostenuto dal trio di mezze formato da Boga, Djuricic e Berardi, autore di due reti nelle ultime due partite contro Atalanta e Salernitana.