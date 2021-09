L'Inter in questo inizio di stagione sta avendo alcune difficoltà per quanto riguarda la tenuta difensiva. I nerazzurri spesso infatti subiscono gol in maniera piuttosto ingenua. La squadra milanese ha palesato alcune fragilità che hanno permesso agli avversari di andare in rete per sette volte nelle prime sei partite di Serie A.

La dirigenza milanese - proprio per questo - starebbe lavorando per rinforzare il reparto difensivo. Oltre al tassello legato al portiere con Onana che sarebbe il primo nome sulla lista per sostituire Handanovic, la dirigenza sarebbe alla ricerca di un'alternativa al trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Il nome che sta circolando è quello di Matthias Ginter, difensore tedesco del Borussia Monchengladbach che piacerebbe molto al direttore sportivo Marotta.

Oltre al grande appeal della squadra nerazzurra, che gioca in palcoscenici europei di grande livello, ad agevolare la trattativa c'è la scadenza del contratto del centrale tedesco nel 2022.

Inter, idea Ginter

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi tedeschi, l'Inter starebbe valutando l'acquisto di Matthias Ginter. Il difensore classe '94 va in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach a giugno 2022 e non avrebbe intenzione di rinnovare, tanto che dopo i primi sondaggi si è mostrato già molto interessato alla possibilità di giocare in Serie A e con un grande club come l’Inter.

Forte fisicamente – essendo alto 191 cm – il giocatore del Borussia è abile nel gioco aereo e molto bravo anche in marcatura. Grazie alla sua duttilità tattica e alle abilità tecniche ha ricoperto in carriera vari ruoli. Ha giocato quasi sempre da difensore centrale, ma in alcune occasioni ha ricoperto anche il ruolo di terzino destro e addirittura di mediano davanti alla difesa.

Fa stabilmente parte della Nazionale della Germania.

Il tedesco si adatterebbe sia a prendere il posto di uno dei due centrali laterali che come possibile sostituto di Dumfries sulla fascia, qualora nel corso delle partite si rendano necessari altri cambi. Il suo ingaggio attuale è di circa 3 milioni di euro a stagione, l'Inter potrebbe riuscire a garantire una somma leggermente più alta.

La società nerazzurra la prossima stagione potrebbe cedere Andrea Ranocchia - in scadenza anche lui il 30 giugno 2022- che guadagna circa 1.5 milioni di euro a stagione. Tale somma potrebbe essere utilizzata per pagare parte dell'ingaggio di Ginter.

Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia potrebbero lasciare a fine stagione

L’Inter, malgrado le difficoltà economiche, è riuscita ad allestire una squadra competitiva. Ma i dirigenti stanno già pensando al futuro, anche a lungo termine. Tre difensori nerazzurri la scorsa estate hanno rinnovato il contratto per una stagione. Si tratta di Kolarov, D’Ambrosio e Ranocchia. Al termine di quest’annata, tutti e tre dovrebbero salutare la squadra nerazzurra e Marotta è già al lavoro per trovare i sostituti. Uno dei profili individuati potrebbe essere proprio quello di Ginter.