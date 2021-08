L'Inter di Simone Inzaghi si è dimostrata finora come una delle squadre italiane più attive in questa sessione di Calciomercato estiva.

Dopo le partenze di Lukaku e di Hakimi, la società nerazzurra ha dimostrato di saper reinvestire il denaro ricavato per creare una nuova rosa competitiva, anche con l'arrivo di nuovi giocatori: Dzeko, Correa, Dumfries, Cordaz e Calhanoglu.

Inoltre la società Campione d'Italia ha acquistato quest'estate dallo Standard Liegi anche il giovane Zinho Vanheusden, giocatore belga classe 1999 che è stato girato in prestito al Genoa.

Gli ultimi giorni del mercato estivo dell'Inter

Il direttore sportivo Beppe Marotta non pare intenzionato a effettuare particolari colpi in entrata. A cinque giorni dalla fine la società nerazzurra monitora comunque varie piste di mercato in cerca di qualche eventuale occasione last minute.

Dal primo giorno di questa sessione di calciomercato estiva all'Inter è stato sempre associato il nome di un giocatore: Nahitan Nandez. Nelle ultime settimane però la trattativa tra Cagliari e Inter si è raffreddata e difficilmente si riaprirà in questi giorni. L'unica possibilità di arrivare al centrocampista uruguaiano è un'eventuale partenza di Valentino Lazaro (più volte accostato al Benfica), in quel caso l'Inter potrebbe cercare di prendere Nandez, attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, ma questa pare un' ipotesi difficile da realizzare.

Martin Satriano nel mirino del Cagliari

Dopo aver ceduto Giovanni Simeone all'Hellas Verona, il Cagliari del presidente Giulini vorrebbe portare sull'isola sarda il giovan attaccante dell'Inter Martin Satriano.

Il calciatore argentino è nel mirino anche di Crotone e Brest. Però l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, non vorrebbe lasciar partire il giovane attaccante almeno fino a gennaio, in quanto è convinto che possa rivelarsi utile in alcune partite.

L'Inter ora deve sciogliere il nodo rinnovo per molti giocatori

Quando terminerà la sessione di calciomercato estiva, la società nerazzurra potrà, già dal mese di settembre, occuparsi dei rinnovi contrattuali di alcuni giocatori molto importanti per la squadra. La priorità è ovviamente rinnovare il contratto, che è in scadenza nel 2023, all'attaccante argentino Lautaro Martinez.

In seguito ci sarà da discutere anche dei rinnovi di Marcelo Brozovic, in scadenza con l'Inter nel 2022, e di Nicolò Barella, che ha invece il contratto in scadenza nel 2024.