Uno dei nomi che è stato accostato all'Inter in queste ultime settimane è quello di Lorenzo Insigne. I nerazzurri hanno ceduto Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro e per questo motivo avevano bisogno di almeno due innesti e oltre a Edin Dzeko, arrivato dalla Roma a costo zero, i dirigenti avevano pensato anche al capitano del Napoli, in scadenza di contratto a giugno del prossimo anno, con le trattative per il rinnovo in una fase di stallo. Gli azzurri, però, non hanno voluto privarsi del loro uomo simbolo e l'assalto potrebbe essere stato soltanto posticipato alla prossima estate.

L'Inter pensa a Insigne

Quello di Lorenzo Insigne è sicuramente un nome appetito sul mercato da tutti i top club europei, anche se nessuno si è spinto oltre qualche sondaggio, eccezion fatta per l'Inter che, prima di affondare definitivamente il colpo per Joaquin Correa, anche a causa delle continue richieste alte di Claudio Lotito, ha deciso di fare un tentativo per il fantasista campione d'Europa con l'Italia.

Qualcuno nutriva delle perplessità dal punto di vista tattico, visto che il classe 1991 non si adatterebbe alla perfezione con il 3-5-2. Il neo tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi, però, ha dimostrato di poter anche cambiare puntando su un perno centrale in attacco (Edin Dzeko), con una spalla libera di agire intorno al bosniaco e in questo senso Insigne sarebbe stato perfetto avendo la facoltà di svariare su tutto il fronte offensivo.

Anche dal punto di vista realizzativo avrebbe portato in dote un buon numero di gol visto che l'anno scorso l'attaccante del Napoli ha messo a segno ben diciannove reti e collezionato sette assist in trentacinque partite di campionato, oltre al gol già realizzato in due partite di Serie A quest'anno. Anche per questo i nerazzurri non lo hanno perso di vista e, anzi, sono pronti ad approfittare dello stallo che c'è attualmente tra il suo entourage e il club di Aurelio De Laurentiis per trattare il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno.

L'offerta dell'Inter

Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe pronta ad affondare il colpo per Lorenzo Insigne l'anno prossimo, approfittando del fatto che l'attaccante si potrebbe liberare a parametro zero dal Napoli. I nerazzurri, infatti, potrebbero mettere sul piatto la stessa offerta che avevano paventato già per questa sessione di calciomercato.

Al momento della firma un corrispettivo di ben 7 milioni di euro, oltre ad un contratto quadriennale, fino a giugno 2026, a 6 milioni di euro a stagione e piena libertà di gestire i diritti di immagine. Una proposta molto allettante che potrebbe complicare la trattativa per il rinnovo con gli azzurri, che saranno costretti quantomeno ad avvicinarsi a queste cifre per convincere il numero 24 a rinnovare.