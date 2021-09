La Juventus ha terminato il mercato estivo senza grandi colpi in entrata. La campagna acquisti non ha soddisfatto i tifosi e secondo a indiscrezioni sul web non avrebbe reso felice nemmeno Massimiliano Allegri. I patti stipulati ad inizio stagione dal tecnico livornese con Andrea Agnelli e Federico Cherubini sarebbero stati diversi. Infatti, Massimiliano Allegri avrebbe voluto un altro centrocampista, oltre a Manuel Locatelli, e avrebbe voluto un centravanti capace di portare un buon numero di gol. Infatti, sempre secondo rumor, Massimiliano Allegri sarebbe furioso dopo questo mercato estivo perché si aspettava la cessione di Cristiano Ronaldo, ma si augurava che la Juventus lo sostituisse con un profilo di alto livello.

Allegri dovrà essere abile a trovare nuove soluzioni

Il mercato estivo sembra non aver soddisfatto appieno Massimiliano Allegri che adesso dovrà essere bravo a trovare le giuste soluzioni in campo. Il tecnico livornese sperava di ottenere un centravanti di livello e un altro centrocampista. Ma nessuna di queste sue richieste è stata esaudita. Per sostituire Cristiano Ronaldo la Juventus ha preso il solo Moise Kean e in mezzo al campo la speranza sarebbe stata quella di avere anche Miralem Pjanic: tuttavia, la società bianconera alla fine ha preferito non prendere il bosniaco. Adesso, Massimiliano Allegri ha un reparto avanzato senza i gol di CR7 e nella sua rosa, al momento, nessuno sembra in grado di raggiungere quota 30 gol.

Per questo motivo, il tecnico livornese dovrà inventarsi qualcosa per trovare la via della rete. Inoltre, i problemi per Massimiliano Allegri non sembrano finiti poiché per la gara contro il Napoli difficilmente potrà contare su Paulo Dybala, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Danilo. Infatti, questi giocatori sono al seguito delle nazionali sudamericane e giocheranno nella notte del 10 settembre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque, la loro presenza nel match contro il club partenopeo è a forte rischio visto che la Juventus affronterà gli azzurri o l'11 settembre o il 12 settembre.

Contro il Napoli poche scelte per Allegri

Massimiliano Allegri per la gara contro il Napoli dovrà fare i conti con diversi problemi. Infatti, il tecnico livornese ritroverà i nazionali solo a metà della prossima settimana e molti di loro addirittura rientreranno a ridosso della terza giornata di campionato.

Senza i sudamericani la formazione della Juventus per la partita contro il Napoli sarà pressoché scontata e Allegri dovrà fare di necessità virtù. L'allenatore della Juventus potrebbe affidarsi ad un 3-5-2, con De Sciglio e Chiesa sulle fasce, mentre in attacco toccherebbe a Kean e Morata. Mentre in mezzo al campo si potrebbe vedere il terzetto formato da Rabiot, Locatelli e Bernardeschi.