L'Inter sta già provando a programmare le prossime sessioni di Calciomercato, anche grazie al fatto di aver risolto le questioni economiche con le cessioni eccellenti di Romelu Lukaku, andato al Chelsea per 115 milioni di euro, e Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi. La priorità della società nerazzurra tra qualche mese sarà individuare l'erede di Samir Handanovic, che non sembra dare più garanzie come dimostrato nella seconda parte della scorsa annata e nelle prime due partite di questo campionato.

Il nome tornato in auge sul taccuino dei dirigenti sarebbe quello di Alessio Cragno.

L'Inter sarebbe interessata a Cragno

L'Inter è alla ricerca di un portiere di sicuro affidamento nella prossima stagione. I nerazzurri hanno cominciato a considerare la questione come prioritaria, soprattutto dopo l'errore di Samir Handanovic nell'ultimo turno di campionato contro l'Hellas Verona, che ha visto comunque la squadra di Simone Inzaghi imporsi per 3-1 allo stadio Bentegodi.

Già nei mesi scorsi si era parlato del possibile erede del capitano nerazzurro, ma il club meneghino anche a causa dei problemi economici non è potuto intervenire in quel ruolo, dando priorità ad altri reparti della rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

I nomi accostati maggiormente sono stati quelli di Juan Musso e Alessio Cragno, con il primo che poi è finito all'Atalanta. Proprio per questo motivo ora il giocatore in cima alla lista dei desideri è il portiere del Cagliari, oltre ad altri due nomi che vengono appena dopo: Onana, in scadenza di contratto con l'Ajax, e Alex Meret, con il Napoli che, però, non vorrebbe privarsene.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il portiere rossoblu ha già dimostrato il proprio valore nel campionato italiano e per questo sarebbe il preferito in vista della prossima stagione.

La possibile richiesta del Cagliari

Il Cagliari si è dimostrato un osso duro con cui trattare, come testimoniato dal mancato trasferimento di Nahitan Nandez, che questa estate voleva fortemente l'Inter.

Lo stesso vale per Alessio Cragno, che alla fine è rimasto in Sardegna ma tra qualche mese le cose potrebbero cambiare. Il classe 1994 è valutato dal club di Tommaso Giulini per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro, ma non è escluso l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare per abbassare l'esborso economico. In questo senso occhio a Ionut Radu, attualmente riserva di Handanovic in nerazzurra. Operazione che potrebbe andare bene ad entrambe le società visto che permetterebbe ai nerazzurri di realizzare anche una plusvalenza, mentre il Cagliari si ritroverebbe già in rosa il sostituto dello stesso Cragno.