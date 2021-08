Dopo l'arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, l'Inter è alla ricerca di un ulteriore rinforzo in attacco da regalare a Simone Inzaghi. Troppo pesante la cessione di Romelu Lukaku, andato al Chelsea per la cifra record di 115 milioni di euro, per pensare di poterlo sostituire con il solo attaccante bosniaco, non più giovanissimo. Sono stati tanti i nomi fatti in queste settimane e accostati al club nerazzurro che, a quanto pare, avrebbe deciso qual è il nome in cima alla lista degli obiettivi. Si tratta di Marcus Thuram, figlio d'arte dell'ex difensore Lilian, in forza attualmente al Borussia Moenchengladbach.

Inter su Thuram

L'Inter è piombata su Marcus Thuram per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, che comincerà domani con l'anticipo contro il Genoa in programma allo stadio Meazza di Milano alle 18:30. I nerazzurri hanno avuto contatti frequenti con la dirigenza del Borussia Moenchengladbach in queste ore e non è escluso che la fumata bianca possa arrivare già entro l'inizio della prossima settimana.

I nerazzurri hanno perso Romelu Lukaku, ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro, e per cautelarsi hanno regalato a Simone Inzaghi il centravanti bosniaco, Edin Dzeko, arrivato dalla Roma a parametro zero con un bonus di 2 milioni di euro in caso di qualificazione in Champions League.

Ma serve altro, un giocatore con caratteristiche diverse e quel calciatore può essere proprio Thuram. Classe 1997, l'attaccante francese può giocare in ogni ruolo sul fronte offensivo, sia da prima o seconda punta, sia da esterno d'attacco in caso di cambio di modulo rispetto al classico 3-5-2. Un vero e proprio jolly tattico su cui Inzaghi dovrà lavorare per farlo migliorare sotto porta.

L'anno scorso, infatti, il giocatore ha messo a segno otto reti e collezionato due assist in 28 partite.

Le possibili cifre dell'affare

La distanza tra Inter e Borussia Moenchengladbach, stando a quanto riportato da Sky Sport, è minima. I nerazzurri hanno messo sul piatto 25 milioni di euro, a fronte di una richiesta di 30 milioni di euro.

L'agente di Marcus Thuram, Mino Raiola, sta lavorando per cercare di limare i dettagli ma non è escluso che il club meneghino possa provare a mettere sul piatto una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Un nome che potrebbe interessare è quello di Valentino Lazaro, valutato 10 milioni di euro. L'austriaco ha militato con il Borussia Moenchengladbach già l'anno scorso e non è escluso che possa tornare. Tutto è in divenire, ma dall'ambiente filtra ottimismo sulla buona riuscita dell'affare. Dopodiché l'Inter dovrà capire le condizioni di Alexis Sanchez per vedere se provare a fare un tentativo anche per Lorenzo Insigne.