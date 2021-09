Uno dei nomi che ha caratterizzato l'ultima sessione di Calciomercato è stato sicuramente Andrea Belotti, che piaceva molto all'Inter alla luce delle difficoltà che c'erano di arrivare a Joaquin Correa e l'infortunio di Marcus Thuram. Il centravanti italiano, però, potrebbe finire nuovamente nel mirino dei nerazzurri, che sono sempre alla ricerca di un giocatore che possa avere caratteristiche quantomeno simili a Edin Dzeko, non più giovanissimo. Un ritorno di fiamma che sarebbe reso possibile soltanto nel caso in cui il Gallo non dovesse rinnovare il contratto con il Torino, attualmente in scadenza a giugno 2022.

Inter sarebbe ancora interessata a Belotti

Questa estate Andrea Belotti è stato vicino all'Inter, nonostante le smentite di rito del direttore sportivo del Torino, Vagnati. In particolar modo negli ultimi giorni di agosto i nerazzurri erano pronti ad affondare il colpo per il Gallo se la Lazio non avesse abbassato le proprie pretese per Joaquin Correa.

Sbloccatosi l'argentino, alla fine il club meneghino ha deciso di non chiudere l'acquisto dell'italiano ma la pista sembra tutt'altro che tramontata, come sottolineato alcuni rumor di mercato. In questi mesi la società nerazzurra dovrebbe continuare a monitorare la situazione e non è escluso un nuovo assalto. Tutto dipenderà dall'eventuale rinnovo di contratto del classe 1993, attualmente in scadenza a giugno del prossimo anno con il Torino.

Senza il rinnovo, infatti, il Toro potrebbe cederlo già a gennaio ad un prezzo di saldo per non perderlo a parametro zero qualche mese dopo. Con la firma, invece, Cairo alzerà il muro blindando il proprio capitano. Belotti rappresenterebbe il profilo ideale da fare alternare a Edin Dzeko, arrivato dalla Roma questa estate ma non più giovanissimo e per questo non in grado di reggere le tre partite in una settimana.

Inoltre per caratteristiche il Gallo può giocare anche al fianco del bosniaco essendo in grado di ricoprire anche il ruolo di seconda punta.

Le cifre

Senza rinnovo di contratto difficilmente il Torino potrà chiedere per il cartellino di Andrea Belotti una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Un prezzo di saldo che l'Inter potrebbe cogliere anche grazie al fatto di aver messo in sicurezza i conti del club con le cessioni di Romelu Lukaku al Chelsea per 115 milioni di euro e di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi.

I nerazzurri potrebbero anche mettere sul piatto una contropartita tecnica per sfoltire la rosa, come il prestito di Satriano. Un passaggio fondamentale potrebbe essere anche il passaggio del turno in Champions League, visto che porterebbe introiti ulteriori nelle casse nerazzurre.