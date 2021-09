E' passata una settimana dalla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Una partenza che ha suscitato disappunto fra i tifosi della Juventus, soprattutto perché la società bianconera lo ha sostituito con Moise Kean. Il nazionale italiano è considerato da gran parte dei sostenitori bianconeri non adeguato ad un club che lotta per vincere in campionato ed in Champions League. La punta portoghese, intanto, continua ad essere decisivo anche in nazionale: grazie a due suoi gol il Portogallo ha sconfitto l'Irlanda per 2 a 1.

Di recente Angel Di Maria, suo ex compagno al Real Madrid, ha voluto parlare proprio di Cristiano Ronaldo.

In una recente intervista lo ha definito un fenomeno, non solo come giocatore ma anche dal punto di vista umano. L'argentino ha voluto raccontare un episodio relativo alla sua prima stagione al Real Madrid, quando i due erano compagni di squadra nella società spagnola.

Il centrocampista Di Maria ha parlato in una recente intervista di Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo è un fenomeno . Quello che fa in campo è evidente, ma fuori dal campo lo è ancora di più". Queste le parole di Di Maria riferite alla punta portoghese, trasferitosi recentemente al Manchester United. L'argentino ha poi voluto raccontare un episodio risalente alla sua prima stagione al Real Madrid. Ha infatti ricordato che invitò per il suo compleanno Marcelo, Pepe e Cristiano Ronaldo.

Di Maria ha poi aggiunto: "Ho invitato anche lui, pensando non sarebbe venuto ed invece mi ha mandato un messaggio confermandomi la sua presenza". Proseguendo, Di Maria ha aggiunto: "Si è seduto con i miei amici a bere una birra, come se niente fosse". Parole che testimoniano la semplicità del portoghese. L'argentino ha poi sottolineato: "In campo vinceva sempre, pensando fosse merito suo, ma nella vita privata è tutt'altra persona".

Dal 2010 al 2014 Di Maria è stato compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Il centrocampista del Paris Saint Germain, Angel Di Maria, ha giocato quattro stagioni con il Real Madrid, dal 2010-2014. Tanti i successi dell'argentino condivisi con Cristiano Ronaldo, dal 2009 al 2019 riferimento della società spagnola.

I due giocatori hanno vinto insieme 1 campionato spagnolo, 1 Supercoppa spagnola, 2 Coppe di Spagna. A queste bisogna aggiungere una Champions League vinta nella stagione 2013-2014 ed una Supercoppa Europea nel 2014. Successivamente, Di Maria si è trasferito al Manchester United, per poi trasferirsi nella stagione 2015-2016 al Paris Saint Germain, dove attualmente gioca.