La Juventus si sta preparando in vista della gara contro il Milan. Alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa e ha sottolineato che nel mese di novembre la sua squadra sarà in una posizione differente di classifica: "Il primo bilancio di questa stagione lo faremo a novembre e credo che saremo in una posizione diversa".

In questo periodo il tecnico della Juventus sta battendo più che altro sotto l'aspetto psicologico, visto che ha ritrovato dei giocatori diversi. Dopo la vittoria di Malmoe, i bianconeri hanno recuperato un po' di serenità, e contro il Milan hanno l'occasione per riprendersi definitivamente.

Tre dubbi di formazione

Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara contro il Milan, si è soffermato anche su alcune scelte di formazione: "Ho un dubbio sia in difesa sia a centrocampo e anche in attacco". Dunque, l'allenatore livornese sfrutterà le prossime ore per decidere quale undici schierare contro i rossoneri.

Uno dei dubbi riguarda Federico Chiesa che potrebbe essere titolare. La sensazione è che il numero 22 della Juventus si contenda un posto con Juan Cuadrado. Il colombiano, però, potrebbe giocare anche in difesa sulla corsia di destra al posto di Danilo.

Nella retroguardia bianconera ci sarebbe un altro nodo da sciogliere e riguarda la coppia di centrali. Proprio di questo ha parlato Allegri in conferenza stampa: "Uno tra Chiellini, Bonucci e De Ligt non gioca, a meno che non si giochi con i tre centrali".

Si presuppone che il numero 19 juventino sia una delle certezze di Allegri, poiché questi ne ha parlato con toni entusiastici: "Ha 500 partite alla Juve, è molto importante per me".

Dybala verso la conferma

Massimiliano Allegri ha alcuni dubbi di formazione che risolverà solo a poche ore dalla sfida contro il Milan di domenica 19 settembre alle 20:45.

Il tecnico livornese dovrebbe ripartire dal 4-4-2, e in attacco la certezza dovrebbe essere Paulo Dybala: al suo fianco ci sarà uno fra Moise Kean e Alvaro Morata.

A centrocampo molto probabilmente si ripartirà da Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Sulla corsia di destra, resta da capire se ci sarà posto per Federico Chiesa e Juan Cuadrado.

Anche in difesa ci sono alcuni nodi da sciogliere: Danilo dovrebbe essere titolare, ma non è da escludere che al suo posto possa esserci Cuadrado, mentre a sinistra la maglia da titolare andrebbe ad Alex Sandro. In mezzo, il dubbio riguarda i tre centrali Matthijs De Ligt, Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Solo due saranno titolari, e la sensazione è che tra il numero 3 juventino e l'olandese sarà una sfida al fotofinish.

In ogni caso, ad Allegri le scelte non mancano e potrà decidere con tranquillità chi schierare. Anche perché contro il Milan dovrebbero mancare solo i due brasiliani Kaio Jorge e Arthur.