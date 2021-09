La Juventus, in queste ore, ha ripreso la preparazione in vista della partita contro il Milan. Per Massimiliano Allegri ci sono buone notizie perché ha recuperato Federico Chiesa. Il numero 22 juventino ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dunque domenica 19 settembre sarà a disposizione della Juventus. Poi ovviamente spetterà a Massimiliano Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto oppure no.

Il tecnico livornese durante l'allenamento in vista della gara contro il Milan ha deciso di spronare i suoi ragazzi a più riprese e in particolare si è rivolto a loro dicendo: "È nella testa che dobbiamo trovare la cattiveria per vincere...".

Massimiliano Allegri ha poi incitato la Juventus a non mollare anche in casa di stanchezza: "Nella fatica se si molla perdiamo la palla e prendiamo gol".

Raccomandazioni per Chiesa e Kulusevski

Massimiliano Allegri per la gara contro il Milan ritroverà Federico Chiesa che ha svolto l'intero allenamento con i compagni. Anche Federico Bernardeschi era in campo al JTC ma aveva una vistosa fasciatura al ginocchio e non ha preso parte alla partitella. Anche Giorgio Chiellini non ha svolto la classica partitina di fine seduta.

Durante, l'allenamento, Massimiliano Allegri ha dato molte indicazioni ai suoi ragazzi e in particolare si è soffermato con Federico Chiesa: "Fede c’è sempre tempo a tagliare dentro, il difficile è allargarsi".

Il tecnico livornese ha dato consigli anche a Dejan Kulusevski: "Kulu devi continuare a correre verso la porta", ha detto l'allenatore della Juventus al suo numero 44. Allegri ha poi aggiunto che Kulusevski non deve mai mollare: "In fase offensiva bisogna aver fiducia nel compagno e non dare nulla per scontato che può succedere di tutto…".

Queste sono state alcune delle indicazioni impartite dall'allenatore alla sua squadra durate il primo allenamento in vista del match contro il Milan.

Assente De Sciglio

La Juventus, in queste ore, non ha avuto a disposizione Mattia De Sciglio. Il numero 2 juventino non è sceso in campo alla Continassa a causa di un fastidio al flessore.

De Sciglio ha lavorato in palestra. Adesso resta da capire se sarà a disposizione per il match del 19 settembre oppure no.

Nelle prossime ore, si dovrà capire se anche Federico Bernardeschi ci sarà per la partita contro i rossoneri. Il numero 20 juventino durante l'allenamento aveva il ginocchio fasciato e la sensazione è che avesse fastidio nel calciare. Infatti, Bernardeschi non ha preso parte alla partitella. In ogni caso, la Juventus ha ancora alcuni giorni a disposizione per verificare le condizioni del suo giocatore e per decidere se potrà rientrare tra i convocati.