L'Inter è pronta ad una vera e propria rivoluzione nel reparto arretrato in vista della prossima estate. Sono ben tre, infatti, i difensori in scadenza di contratto e che difficilmente rinnoveranno. Si tratta di Andrea Ranocchia, Aleksander Kolarov e Danilo D'Ambrosio, che già questa estate erano andati in scadenza e che soltanto in extremis sono rimasti prolungando il proprio contratto di una stagione. Per questo motivo la società nerazzurra avrebbe cominciato a guardarsi intorno per individuare rinforzi all'altezza e il nome nuovo finito nel mirino sarebbe quello di Gleison Bremer, autore di un ottimo inizio di stagione con la maglia del Torino.

Inter su Bremer

L'Inter ha cominciato a guardarsi intorno per rinforzare il reparto arretrato nella prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono pronti ad una vera e propria rivoluzione e il primo nome finito nella lista dei dirigenti sarebbe quello di Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione con la maglia del Torino, tanto da essere diventato intoccabile per il nuovo tecnico, Ivan Juric. Il giocatore, inoltre, ha anche il vizio del gol essendo bravo negli inserimenti da dietro sui calci d'angolo e quest'anno ha già messo a segno un gol in campionato.

Fattore non di poco conto, inoltre, Bremer è già abituato a giocare in una difesa a tre e questo faciliterebbe il lavoro di inserimento all'interno dello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

Il classe 1997 andrebbe a ricoprire il ruolo di alternativa al terzetto titolare e intoccabile per la società nerazzurra, composto da Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij e Milan Skriniar, con il primo che ha anche rinnovato e gli altri due che sono in trattativa per prolungare i rispettivi contratti, attualmente in scadenza a giugno 2023.

La richiesta del Torino

Inter e Torino potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Gleison Bremer nelle prossime settimane. Il centrale brasiliano è arrivato all'ombra della Mole nell'estate del 2018 per poco più di 5 milioni di euro dall'Atletico Mineiro. Ora il suo valore a bilancio è quasi azzerato e per questo una cessione genererebbe una plusvalenza importante.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, però, il patron, Urbano Cairo, difficilmente potrà sparare alto e potrebbe sedersi al tavolo delle trattative per una proposta tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Nell'affare potrebbe essere inserito anche il prestito di qualche giovane promessa della Cantera nerazzurra. Su tutti spicca il nome di Lorenzo Pirola, in prestito anche in questa stagione in Serie B al Monza.