La Juventus non avrebbe mai dimenticato Paul Pogba e il suo nome è stato spesso accostato ai bianconeri. Di un possibile ritorno a Torino del centrocampista francese ha parlato nelle scorse ore anche il suo agente Mino Raiola: "Può tornare, ma dipende anche dalla Juve", ha detto il manager ai microfoni di Rai Sport.

Raiola ha parlato anche di Gianluigi Donnarumma, che la scorsa estate poteva passare proprio in bianconero anche se la mancata cessione di Szczesny ha bloccato tutto: "La Juve ha il rammarico di non averlo preso".

Parla Mino Raiola

La Juventus, nella passata sessione di mercato, era una delle società interessate a Gigio Donnarumma.

I bianconeri per arrivare al portiere classe '99 avrebbero dovuto cedere Wojciech Szczesny. Però il portiere polacco non ha trovato una nuova sistemazione, perciò Donnarumma è andato al Paris Saint Germain.

A tale proposito Mino Raiola ha sottolineato: "Penso che la Juve e non solo abbia il rammarico di non averlo preso".

Inoltre l'agente sportivo ha parlato anche di un altro giocatore che sarebbe sempre nei pensieri dei sostenitori della Juventus, ovvero Paul Pogba. Infatti, l'agente ha specificato che il francese conserva un bel ricordo di Torino: "Parleremo con lo United e vedremo, ma di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore". Dunque, un ritorno di Pogba alla corte della Vecchia Signora non sarebbe da escludere: "La possibilità che torni c'è ma dipende anche dalla Juve".

Insomma, non resta che attendere di capire come evolverà la trattativa per il rinnovo di Pogba con il Manchester United e se davvero ci sarà la possibilità di un suo ritorno alla Juventus.

Intanto la Juventus pensa al campionato

La Juventus, intanto, sta pensando soprattutto al prossimo turno di campionato. Domenica 19 settembre, la squadra di Massimiliano Allegri sfiderà il Milan.

Per questo match il tecnico livornese non ha grandi dubbi di formazione. Infatti, a centrocampo di affiderà probabilmente a Juan Cuadrado, Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Federico Chiesa è recuperato, ma Massimiliano Allegri potrebbe decidere di schierarlo a gara in corso. In attacco, invece, ci saranno ancora Paulo Dybala e Alvaro Morata, mentre Moise Kean partirà dalla panchina.

L'unico dubbio della Juventus riguarda la difesa dove è aperto il ballottaggio tra Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini. Per il resto, invece, Allegri si affiderà a Danilo, Leonardo Bonucci e Alex Sandro. In ogni caso il tecnico livornese ha ancora alcune ore a disposizione per sciogliere le riserve di formazione.