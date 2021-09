La Juventus ottiene un'importante vittoria contro lo Spezia. Un successo che concede un po' di serenità ai bianconeri dopo l'inizio di stagione difficile in campionato. Il tecnico Massimiliano Allegri, nel post partita del match, ha sottolineato come sia stato importante vincere non solo per la classifica ma anche per il morale dei giocatori. Domenica la Juventus affronterà la Sampdoria, prima del match di Champions League contro il Chelsea. L'ultimo match prima della pausa per le nazionali è previsto sabato 2 ottobre contro il Torino. Massimiliano Allegri di recente ha parlato anche dei giocatori attualmente infortunati.

Ci si riferisce in particolar modo ai due brasiliani, Kaio Jorge e Arthur Melo. Entrambi dovrebbero riprendere ad allenarsi in gruppo dopo la sosta, come dichiarato dal tecnico toscano. Il recupero del centrocampista prosegue molto bene, come dimostrano alcuni video postati dal giocatore sul suo account Instagram.

Il centrocampista Arthur Melo dovrebbe iniziare ad allenarsi con il gruppo ad inizio ottobre

Il centrocampista Arthur Melo prosegue il suo recupero dopo l'intervento per una calcificazione ossea effettuato a luglio. Il brasiliano infatti si sta allenando individualmente, come dimostrano alcuni video postati sui suoi social. Il giocatore potrebbe rivelarsi molto importante per la Juventus.

C'è fiducia nelle sue qualità, per la sua abilità nel gestire il pallone e nell'impostazione di gioco. Il brasiliano dovrà migliorare però nella verticalizzazione verso le punte. Con il recupero di Arthur Melo il tecnico Massimiliano Allegri potrebbe spostare Locatelli mezzala, ruolo che ha dimostrato di saper ricoprire molto bene non solo nel Sassuolo ma anche nella Nazionale italiana.

In questo modo infatti può sfruttare le sue capacità d'inserimento nell'area avversaria. Allegri dopo la pausa per le nazionali dovrebbe avere a disposizione anche Kaio Jorge. I tifosi bianconeri aspettano di vedere l'ex punta del Santos, acquistata per circa 3 milioni di euro durante il Calciomercato estivo. Un investimento a prezzo vantaggioso in quanto il brasiliano andava in scadenza di contratto a dicembre 2021.

Il mercato della Juventus

I recuperi di Arthur Melo e Kaio Jorge saranno molto importanti anche per verificare il valore reale della rosa bianconera. Intanto proseguono le indiscrezioni di mercato in merito al possibile arrivo di un centrocampista ed una punta la prossima stagione. La Juventus infatti potrebbe rinforzare la mediana con un giocatore fisico e bravo nell'impostazione di gioco. Piacciono Tielemans del Leicester e Tchouameni del Monaco. Per il settore avanzato invece potrebbe arrivare la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.