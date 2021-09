Il Milan continua a rispettare le attese di inizio stagione trovandosi in testa al campionato in attesa che il Napoli giochi nel posticipo contro la Sampdoria. Proprio due giocatori blucerchiati potrebbero finire nel mirino della dirigenza rossonera, che starebbe valutando l'idea di acquistare Damsgaard e Colley. Il Calciomercato invernale, però, potrebbe anche regalare altre occasioni per puntellare la rosa con un giocatore come Philippe Coutinho, che dovrebbe lasciare il Barcellona il prossimo anno.

Il Milan potrebbe acquistare Coutinho per rinforzare l'attacco

Milan e Juventus potrebbero tornare di moda come potenziali destinazioni per il regista del Barcellona Philippe Coutinho. L'ex stella del Liverpool e dell'Inter sembra far sempre meno parte dei piani per il futuro del club catalano, dato che ha collezionato solo 12 presenze in Liga la scorsa stagione – segnando 2 gol e regalando 2 assist – mentre è apparso solo due volte in questa stagione. Secondo quanto riportato, il Barça sarebbe disposto a mandare in prestito Coutinho a gennaio per risparmiare, pagando anche gran parte del suo mega stipendio. Il rapporto aggiunge che il brasiliano è stato offerto a Milan e Juve durante il mercato estivo, ma nessuno dei due ha deciso di affondare il colpo.

Nonostante ciò, le condizioni economiche incredibilmente favorevoli potrebbero riaprire anche la possibilità di un trasferimento a Milano o a Torino.

Milan, occhi in casa Samp: piacerebbero Colley e Damsgaard

Il Milan ha preferito fare la spesa all'estero nelle ultime vetrine di calciomercato, ma i rossoneri avrebbero messo gli occhi su un duo della Sampdoria.

Secondo le ultime notizie, la dirigenza sta studiando le prossime mosse per il futuro e come mettere a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli una rosa ancora più competitiva e completa. Ricky Massara e Paolo Maldini hanno messo gli occhi su una coppia della Sampdoria. Il primo è il difensore centrale Colley, 29 anni che potrebbe prendere il posto di Alessio Romagnoli a fine stagione se il capitano non dovesse rinnovare.

Il difensore gambiano ha avuto un ottimo rendimento da quando è approdato in Italia e la sua valutazione secondo il portale Transfermarkt è di 6 milioni di euro. Il secondo nome nella lista dei desideri è quello del trequartista Mikkel Damsgaard, da tempo accostato al Milan e da mesi ammirato. Il danese però è nel mirino anche di Inter e Juventus e il presidente Massimo Ferrero chiede non meno di 30-35 milioni di euro per venderlo. La valutazione del presidente blucerchiato appare un po' alta visto che secondo il portale Transfermarkt il danese varrebbe circa 20 milioni di euro.