In questi giorni, la Juventus è concentrata sui prossimi impegni di campionato e sul rinnovo di contratto di Paulo Dybala. La speranza è quella di trovare un accordo con l'argentino vista la scadenza fissata per il giungo 2022. Le parti, in queste settimane, si sono viste diverse volte, ma nelle ultime ore c'è stato un nuovo contatto telefonico tra Federico Cherubini e Jorge Antun agente di Dybala. Al momento, però, non ci sarebbe ancora un accordo definitivo. Infatti, ballerebbero un paio di milioni e in particolare il nodo da sciogliere sarebbe legato ai bonus.

Adesso si aspetta un nuovo appuntamento anche se la speranza dell'entourage di Dybala sarebbe quella di vedere la Juventus prima del match contro il Milan. Mentre per ora dalla Continassa non filterebbe una deadline sul nuovo summit con Antun.

Dybala diviso tra campo e rinnovo

La Juventus, in queste ore, sta preparando il match contro il Milan e una delle certezze di Massimiliano Allegri è Paulo Dybala. Il numero 10 juventino, in questo momento, è concentrato sia sul fronte campo che sul fronte rinnovo. Per ora non è arrivata la fumata bianca ma la volontà del giocatore e della Juventus è quella di andare avanti insieme. Adesso, però, servirà un nuovo appuntamento che si spera possa essere decisivo anche perché l'agente di Dybala, Jorge Antun vorrebbe tornare in Argentina.

Prima di firmare il rinnovo il numero 10 juventino scenderà in campo nel match contro il Milan. Dybala sarà titolare e al suo fianco ci sarà Alvaro Morata. Infatti, Massimiliano Allegri non dovrebbe cambiare il suo attacco. Il tecnico livornese per questa partita dovrebbe recuperare Federico Chiesa ma resta da capire se sarà titolare oppure no.

Al momento si va verso la conferma di Juan Cuadrado che dovrebbe agire sulla linea dei centrocampisti. Insieme al colombiano giocheranno Rodrigo Bentancur, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Dubbi in difesa

Massimiliano Allegri, in vista della gara contro il Milan, avrebbe un solo grande dubbio di formazione e riguarderebbe la difesa.

Infatti, il tecnico della Juventus deve decidere chi schierare al fianco di Leonardo Bonucci. Il dubbio è tra Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini. Mentre sulle fasce saranno confermati Danilo e Alex Sandro. Massimiliano Allegri scioglierà gli ultimi dubbi di formazione nelle prossime ore e dovrà capire come stanno i giocatori che ultimamente hanno accusato dei problemi fisici. Uno di questi è Federico Bernardeschi che ha saltato la sfida di Champions League per un fastidio al ginocchio. Il numero 20 juventino ha ripreso a lavorare con i compagni ma resta da capire se sarà convocato e se non si vorranno correre rischi.