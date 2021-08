Domenica 22 agosto la Juventus ha esordito in Serie A alle ore 18:30 alla Dacia Arena contro l'Udinese: la partita è finita 2-2 nonostante il doppio iniziale vantaggio della squadra torinese. Inizia dunque con un solo punto in classifica il nuovo campionato della Juve di Max Allegri.

Contro l'Udinese un deludente pareggio per la Juventus Sczcesny protagonista in negativo con due errori

Nonostante la panchina iniziale di Cristiano Ronaldo, la Juventus comunque parte subito bene, segnando la rete del vantaggio con Paulo Dybala dopo soli due minuti.

Il raddoppio arriva sempre nel primo tempo con Cuadrado. Si va così al riposo sullo 0-2 per i torinesi.

All'inizio della ripresa però il portiere Sczcesny commette un fallo da rigore, che Pereyra trasforma accorciando le distanze. Pochi minuti dopo, su un passaggio all'indietro di Bonucci verso Sczcesny, lo stesso portiere si fa rubare palla, permettendo alla squadra friulana di segnare la rete del pareggio con Deulofeu. In pieno recupero Cristiano Ronaldo - nel frattempo entrato in campo - troverebbe anche il gol del nuovo vantaggio, ma il Var annulla per il fuorigioco del giocatore portoghese. Finisce così 2-2.

Le pagelle della Juve: bene Dybala e Cuadrado, malissimo Sczcesny, da rivedere Ramsey

Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Paulo Dybala, l'argentino ha portato in vantaggio la Juventus e ha regalato a Cuadrado la palla del raddoppio. Sufficienza piena anche per Morata, Danilo, Alex Sandro e soprattutto per Cuadrado, da rivedere Bentancur e De Ligt.

Ramsey tutto sommato non ha giocato male nella sua nuova posizione, mentre è stata sotto la sufficienza la gara di Bernardeschi e di Bonucci. Il peggiore è stato Sczcesny, il portiere polacco ha causato prima il rigore dell'1-2, poi ha servito su un piatto d'argento la rete del pareggio a Deulofeu.

Ecco i voti in pagella dei giocatori juventini contro l'Udinese:

Sczcesny 4, Cuadrado 6,5, Bonucci 5, De Ligt 5,5, Alex Sandro 6, Danilo 6, Ramsey 5,5, Bentancur 6, Bernardeschi 5, Dybala 7,5, Morata 6, Chiesa s.v., Kulusevski s.v., Ronaldo 6, Locatelli s.v.

Mister Massimiliano Allegri 6

La prossima partita della Juve

Contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato, sabato 28 agosto, la Juventus vorrà necessariamente vincere, per non vedere le altre contendenti per il titolo prendere il largo in classifica.

Ci saranno a disposizione più scelte per Max Allegri, con i ritorni di McKennie e Rabiot, mentre non ci sarà Kaio Jorge, il brasiliano dovrebbe stare fermo almeno per tre settimane a causa di un problema muscolare.