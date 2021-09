La Juventus e Paulo Dybala dovrebbero proseguire insieme. La società bianconera sta lavorando in maniera intensa al rinnovo del contratto dell'argentino che sembra avvicinarsi. La "Joya" dopo l'addio di Cristiano Ronaldo è pronto a rivestire il ruolo di leader e trascinatore della Vecchia Signora.

Dybala sarebbe più vicino al rinnovo

Stando alle ultime indiscrezioni, i nodi per raggiungere la fumata bianca con Dybala sono legati alla durata dell'ingaggio ed ai bonus raggiungibili: la società bianconera offrirebbe 10 milioni fino al 2025, mentre il numero 10 argentino chiede un aumento della parte fissa con un anno in più, quindi fino al 2026.

Un rinnovo a grandi cifre, che rimarcherebbe la volontà della società bianconera di puntare sull'ex attaccante del Palermo, arrivato dal club di Zamparini per una cifra attorno ai 40 milioni nell'estate del 2015.

Inoltre, l'altro nodo da scogliere è legato ai bonus e alle condizioni da perseguire per raggiungerli: secondo gli ultimi rumors di mercato essi sarebbero legati alle reti, ma anche all' eventuale conquista di trofei in ambito internazionale.

Juve, dopo la Champions c'è il big match col Milan: le probabili formazioni

Oltre al mercato, i bianconeri pensano al campo, con l'obiettivo di risalire la corrente in campionato dopo la sconfitta del Maradona contro il Napoli e il solo punto conquistato in tre partite di Serie A.

Dopo la convincente vittoria in Champions contro il Malmoe per 3-0 grazie alle reti di Alex Sandro, Dybala e Morata, la formazione guidata da Max Allegri si appresta a sfidare il Milan, capolista in campionato assieme a Napoli e Roma, e che ha dimostrato una grande personalità anche in Champions, dove ha tenuto testa al Liverpool di Jurgen Klopp, uscendo sconfitta per 3-2.

Per quanto riguarda le possibili formazioni, Allegri potrebbe confermare in blocco la formazione che ha esordito con una vittoria in Europa, con una sola variazione nel suo 4-4-2, ovvero il rientro di Federico Chiesa: Sczcesny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo pare confermato il tandem Locatelli-Bentancur mentre sulle corsie spazio a Rabiot e Chiesa; infine, in attacco è confermata la coppia Morata-Dybala, che bene ha fatto in Champions.

Il Milan invece, molto probabilmente dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahmovic, ma ritrova Olivier Giroud dal primo minuto: l'attaccante francese è pronto a guidare il reparto offensivo rossonero, sostenuto da Saelemakers, Diaz e Leao, in leggero vantaggio su Rebic. In porta, confermato Maignan, autore di una buona prestazione a Liverpool.