La Juventus potrebbe utilizzare la pausa per le nazionali per risolvere le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Fra questi spiccano infatti Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Paulo Dybala, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi. Per i primi due probabilmente si attenderanno ancora alcuni mesi prima di valutare un'eventuale permanenza in bianconero mentre secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus vorrebbe prolungare il contratto di Dybala, Cuadrado e Bernardeschi. La situazione più impegnativa rimane quella dell'argentino.

Le parti stanno trattando il prolungamento di contratto, sembra ci sia la volontà di proseguire insieme ma ancora non è stata trovata l'intesa sui bonus.

La Juventus avrebbe offerto 8 milioni di euro a stagione di ingaggio base più 2 di bonus da raggiungere con la vittoria delle competizioni, l'argentino li vorrebbe in base ai gol e agli assist. Più passa il tempo e più c'è il rischio che l'argentino possa lasciare la Juventus a parametro zero la prossima stagione. Ad alimentare queste indiscrezioni di mercato è la stampa spagnola, che parla di un possibile trasferimento di Paulo Dybala al Barcellona.

Secondo la stampa spagnola Paulo Dybala la prossima stagione potrebbe trasferirsi a parametro zero al Barcellona.

L'argentino infatti starebbe valutando la possibilità di diventare il sostituto di Messi, trasferitosi a parametro zero al Paris Saint Germain in estate. La società catalana vorrebbe infatti un giocatore di qualità per il settore avanzato, che possa dare un po' di entusiasmo a una tifoseria che ha perso negli ultimi mesi un riferimento tecnico come Messi.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la volontà di Paulo Dybala, rinnovare con la Juventus o eventualmente considerare una nuova esperienza professionale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzarsi a gennaio. La società bianconera infatti starebbe valutando la possibilità di rinforzare centrocampo e settore avanzato.

Difficile pensare a investimenti pesanti considerata la situazione economica che sta riguardando la Juventus e in generale tutto il calcio italiano. Per questo potrebbe acquistare giocatori di esperienza che hanno un prezzo vantaggioso. Per il centrocampo si parla del possibile arrivo di Axel Witsel, giocatore del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a giugno 2022. Sarebbe un giocatore gradito ad Allegri, che vorrebbe un mediano bravo nel garantire equilibrio e nell'impostazione di gioco. Per il settore avanzato piace Alexandre Lacazette, anche lui in scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione.