La Juventus in questi mesi ha lavorato intensamente per arrivare ad un accordo con Paulo Dybala per il rinnovo di contratto. I dirigenti bianconeri hanno parlato diverse volte con Jorge Antun, agente del giocatore, e il prossimo summit potrebbe essere decisivo per la tanto attesa fumata bianca. Le parti sarebbero vicinissime per un accordo che andrebbe esteso fino al 30 giugno 2025. L'ultimo e decisivo step dovrebbe prevedere un rialzo dell'offerta da parte della Juventus che proporrebbe 8 milioni di parte fissa a Paulo Dybala. Dunque, questa dovrebbe essere la proposta giusta per chiudere una trattativa che dura da diversi mesi.

Dybala al centro della Juventus

Con il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus, Paulo Dybala è tornato al centro del progetto bianconero. Adesso il numero 10 juventino sembra ad un passo dal rinnovo di contratto. La speranza è che l'intesa definitiva possa arrivare già il 25 settembre, visto che dovrebbe esserci un nuovo incontro tra la Juventus e l'agente dell'argentino Jorge Antun. Qualora arrivasse la fumata bianca Dybala potrebbe pensare solo al campo e ai prossimi impegni sul campo. L'argentino e i suoi compagni sono già al lavoro in vista del match contro la Sampdoria che si disputerà domenica 26 settembre alle 12:30. Paulo Dybala, però, contro i blucerchiati potrebbe godere di un turno di riposo visto che il 29 settembre ci sarà la sfida di Champions League contro il Chelsea.

Dunque, non è da escludere che al fianco di Alvaro Morata possa esserci Moise Kean.

La Juventus prepara i prossimi impegni

La Juventus in questi giorni è al lavoro per preparare un trittico di partite davvero importanti. Il primo appuntamento sarà quello contro la Sampdoria, dopo ci sarà la sfida contro il Chelsea e infine sarà la volta del derby contro il Torino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Perciò visti i tanti impegni ravvicinati la Juventus dovrà dosare le forze dei suoi giocatori. Massimiliano Allegri sta pensando ad un turnover ragionato per permettere a tutti di poter rifiatare. Una delle novità contro la Sampdoria dovrebbe essere in porta, dove potrebbe esserci Mattia Perin. Dunque, Wojciech Szczesny potrebbe riposare in vista della Champions League.

Anche a centrocampo potrebbero esserci delle novità e Massimiliano Allegri potrebbe dare una chance ad Aaron Ramsey. In ogni caso, il tecnico della Juventus avrà ancora alcuni giorni per poter decidere che formazione schierare contro la Sampdoria. Per sciogliere i dubbi sarà decisivo l'allenamento della vigilia della gara contro i blucerchiati. In questa occasione la Juventus proverà l'undici da utilizzare nel match delle 12:30 contro la Sampdoria.