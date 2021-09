La Juventus in questo inizio di stagione sta mettendo in evidenza problemi dal punto di vista qualitativo a centrocampo. I vari Bentancur, Rabiot e Locatelli non sono riusciti a garantire l'equilibrio ma anche il supporto necessario al settore avanzato. L'unico gol da parte dei centrocampisti è arrivato dal nazionale italiano nel match contro la Sampdoria. Si cerca quindi qualità per la mediana e già a gennaio la società bianconera potrebbe decidere di acquistare un centrocampista. Si parla infatti di un interesse concreto per Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022.

Negli ultimi giorni però si parla anche di un possibile scambio di mercato fra Juventus e Lazio che potrebbe concretizzarsi a gennaio o eventualmente durante il Calciomercato estivo. Il tecnico Maurizio Sarri vorrebbe infatti un giocatore di quantità, che sappia dare equilibrio e supporto alla difesa. Piacerebbe Bentancur e i due hanno già lavorato insieme alla Juventus nella stagione 2019-2020. Pur di avere l'uruguaiano il tecnico toscano sarebbe disposto a lasciar partire Luis Alberto.

Possibile scambio di mercato Bentancur-Luis Alberto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Juventus e Lazio potrebbero effettuare uno scambio di mercato fra centrocampisti. Rodrigo Bentancur potrebbe trasferirsi da Maurizio Sarri, Luis Alberto a Torino.

Una trattativa di mercato che si definirebbe alla pari considerando il prezzo di cartellino simile per i due giocatori. Lo spagnolo sarebbe un acquisto gradito dal tecnico Massimiliano Allegri, che avrebbe la mezzala ideale per dare qualità al centrocampo. Lo spagnolo inoltre è un giocatore che garantisce tanti gol a stagione oltre ad assist per i suoi compagni. Si era parlato di un addio alla Lazio di Luis Alberto durante il recente calciomercato estivo.

Alla fine però il giocatore è rimasto, anche perché la società laziale voleva una somma importante per il suo cartellino. Lo scambio di mercato invece potrebbe accontentare entrambi i club, che andrebbero anche a scrivere a bilancio un'importante plusvalenza finanziaria.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa a gennaio.

Come già anticipato per il centrocampo potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a giugno 2022. Per il settore avanzato piace Lacazette, anche lui in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Arsenal potrebbe lasciarlo partire a parametro zero già a gennaio. Per la prossima stagione invece si lavora su un acquisto di qualità per il settore avanzato. Piacerebbe la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.