La Juventus in questo inizio di stagione sta deludendo le aspettative. L'addio di Cristiano Ronaldo sembra aver pesato in maniera evidente sulle prestazioni dei giocatori. Oltre ad evidenti problemi di gioco, ci sono stati tanti errori individuali che hanno portato i bianconeri a subire dei gol. Fra le delusioni principali spicca sicuramente Dejan Kulusevski, dal quale ci si attende il definitivo salto di qualità. Il 21enne però non riesce ad incidere come invece gli era capitato nella stagione 2019-2020 al Parma. Lo svedese è attualmente una riserva, Allegri lo considera un'alternativa a Paulo Dybala.

Ogni volta che è stato impiegato però non è riuscito a dare un contributo importante. Per questo secondo la stampa inglese, il centrocampista svedese potrebbe lasciare la Juventus durante il Calciomercato invernale. Una delle società interessate al giocatore sarebbe il Tottenham. Il direttore generale Fabio Paratici apprezza molto lo svedese, infatti è stato lui a portarlo alla Juventus acquistandolo a gennaio 2020 dall'Atalanta (il giocatore era in prestito al Parma) e lasciandolo in Emilia fino a fine stagione.

Il Tottenham potrebbe acquistare Kulusevski a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi, il Tottenham sarebbe interessato all'acquisto di Kulusevski.

Sarebbe il direttore generale della società inglese Fabio Paratici a volere il suo acquisto, in quanto lo considera un giocatore molto interessante. Di certo le prestazioni dello svedese nelle ultime due stagioni non sono state ideali, sia con Andrea Pirlo che in questo inizio di stagione con Allegri. Il tecnico toscano proverà a valorizzarlo nelle prossime partite, ma non è da scartare la possibilità che il centrocampista lasci la Juventus in caso di un'offerta adeguata.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Kulusevski potrebbe essere una delle cessioni pesanti della Juventus nel 2022. Altro giocatore che potrebbe lasciare la società bianconera la prossima stagione è de Ligt. In una recente intervista il suo agente sportivo Mino Raiola ha parlato di un interesse concreto di diverse società europee per il difensore.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea potrebbe investire circa 120 milioni di euro per acquistarlo. Somma importante che permetterebbe alla Juventus di fare mercato e di rinforzare centrocampo e settore avanzato. Inoltre, si andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi, considerando che de Ligt attualmente è il giocatore che più guadagna alla Juventus con un ingaggio da circa 12 milioni di euro a stagione.