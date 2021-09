La Juventus contro la Sampdoria ha ottenuto una vittoria importante dopo quella contro lo Spezia. Attualmente i bianconeri sono ad otto punti in classifica, a dieci punti dal Napoli primo. Il match contro i liguri però non ha regalato notizie piacevoli dal punto di vista degli infortuni. Il tecnico Massimiliano Allegri ha dovuto sostituire per infortunio Paulo Dybala nel primo tempo e Alvara Morata nel secondo. Il toscano nel post partita ha dichiarato che non saranno disponibili per il match di Champions League contro il Chelsea e per quello di campionato contro il Torino.

Allegri conta di poterli schierare dopo la sosta per le nazionali, già contro la Roma nel match di campionato previsto il 17 ottobre. La punta Paulo Dybala negli ultimi giorni è uno dei giocatori più chiacchierati anche in tema Calciomercato. La trattativa per il suo prolungamento di contratto prosegue ed attualmente sembra esserci distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Secondo la stampa italiana il giocatore dovrebbe proseguire la sua esperienza professionale alla Juventus. Non è così per la stampa spagnola, che parla di un possibile trasferimento di Paulo Dybala al Barcellona a parametro zero la prossima stagione.

La punta Dybala potrebbe trasferirsi a parametro zero al Barcellona la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli Paulo Dybala potrebbe non prolungare il suo contratto con la Juventus e trasferirsi a parametro zero al Barcellona la prossima stagione. L'argentino sarebbe considerato il rinforzo ideale per il settore avanzato dalla società catalana.

Un'indiscrezione di mercato che però non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, gran part dei quali parlano di prolungamento di contratto con la Juventus per l'argentino. La distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore non sembra dover condizionare l'intesa, considerando anche la volontà delle parti di proseguire insieme.

A tal riguardo si starebbe lavorando sui bonus. Sull'ingaggio base si parla di 8 milioni di euro a stagione, i bonus invece dovrebbe essere di 2 milioni di euro. Il giocatore vorrebbe raggiungerli con gol e assist, la Juventus invece in base alle competizioni vinte.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro sul mercato in previsione prossima stagione. Potrebbe però decidere di rinforzare la rosa anche durante il calciomercato invernale. Piacciono Axel Witsel del Borussia Dortmund per il centrocampo e Alexandre Lacazette dell'Arsenal per il settore avanzato. Per la prossima stagione invece potrebbe arrivare come rinforzo per la mediana Aurelien Tchouameni, giocatore del Monaco e della nazionale francese.