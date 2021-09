La nazionale italiana di Roberto Mancini ha vinto 5 a 0 contro la Lituania nel match di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022. Successo molto importante che porta l'Italia a +6 sulla Svizzera seconda (che ha però due partite in meno), dopo il pareggio degli elvetici contro l'Irlanda del Nord. Rimangono due partite per i giocatori del commissario tecnico Mancini, una contro la Svizzera e l'altra contro l'Irlanda del Nord. Uno dei protagonisti della serata è stato sicuramente Moise Kean, autore di due gol e di una prestazione convincente seppur contro una nazionale evidentemente meno competitiva rispetto alle altre del girone in cui è impegnata l'Italia.

Proprio il giocatore della Juventus è stato intervistato a fine partita e ha parlato di diversi argomenti, fra questi anche della sua mancata convocazione all'Europeo. Ha dichiarato: "Era importante riprendermi questa maglia e dare il 100%. È sempre un'emozione. Non è stato facile guardare l'Europeo a casa ma ho sempre tifato per i miei compagni e sono felice per la coppa vinta". Moise Kean ha voluto sottolineare di avere nuovi obiettivi e nuova mentalità ed è pronto a dare il suo contribuito alla Juventus, ribadendo l'importanza del lavoro.

'Sono ritornato con nuovi obiettivi'

"Sto lavorando ogni giorno per crescere, sono tornato con nuovi obiettivi e nuova testa, sono sempre pronto ad aiutare i miei compagni".

Queste le dichiarazioni di Kean in riferimento alla sua crescita umana e professionale maturata anche grazie all'esperienza avuta la scorsa stagione al Paris Saint Germain. Ha poi aggiunto: "Adesso la Juventus, c'è tanto da lavorare ritornando a Torino". Parole che lasciano pensare ad un Kean più maturo e pronto a dare il suo contributo in bianconero.

D'altronde il giovane è cresciuto proprio nel settore giovanile della Juventus ed è stato proprio Massimiliano Allegri a lanciarlo in prima squadra. Il nazionale italiano sarà molto utile al tecnico toscano anche perché può giocare da punta centrale ma anche sulla fascia offensiva in un 4-2-3-1 o un 4-3-3.

La Juventus contro il Napoli

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, viste le probabili indisponibilità di tanti giocatori, potrebbe dare fiducia a Kean, nonostante abbia solo pochi allenamenti con i bianconeri. Probabile però che parta dalla panchina almeno inizialmente, con Kulusevski che dovrebbe giocare insieme a Morata. Il tecnico toscano dovrebbe schierare un 3-5-2 con Szczesny in porta, De Ligt, Bonucci e Chiellini in difesa. A centrocampo Cuadrado dovrebbe giocare sulla fascia destra, Ramsey dovrebbe recuperare e giocare davanti alla difesa supportato da Locatelli e Rabiot. Sulla fascia sinistra potrebbe giocare Bernardeschi. Iniziale panchina per gran parte dei nazionali americani, alcuni dei quali rientreranno solo il giorno prima del match contro il Napoli previsto sabato 11 settembre.