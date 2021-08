Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese. Il tecnico della Juventus ha toccato tanti argomenti e ha fatto definitivamente chiarezza sul futuro di Cristiano Ronaldo.

In questi mesi, CR7 è stato accostato a diverse squadre, ma alla fine il portoghese proseguirà la sua avventura in bianconero. A confermarlo è stato proprio Allegri: "A me Ronaldo ha detto che resta alla Juventus, così almeno chiariamo questa cosa". Dunque, ogni nube sul futuro del campione lusitano è stata spazzata via e adesso si può pensare solo al campo.

Allegri difende Bernardeschi e Dybala

Nelle ultime stagioni, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi hanno avuto molti alti e bassi. Ma con il ritorno di Allegri entrambi sembrano rigenerati. Il tecnico livornese in conferenza stampa ha parlato proprio di Bernardeschi e dell'apporto che può dare alla Juventus: "È un giocatore che ha qualità importanti".

L'allenatore bianconero ha anche sottolineato che possono capitare delle stagioni deludenti, però questo non deve mettere in discussione le qualità di un giocatore: "Poi ci sono annate in cui un giocatore può rendere meno ma non diventa scarso".

Stesso discorso anche per Dybala: "Paulo si è presentato quest'anno come il suo primo anno alla Juventus".

Allegri ha aggiunto che l'argentino è consapevole di non avere reso al meglio.

La Joya è tra i principali indiziati a giocare dal primo minuto contro l'Udinese. Il numero 10 juventino, se sarà titolare, avrà anche la possibilità di essere capitano.

Infine Allegri ha parlato anche di Manuel Locatelli: "Sono molto contento per l'arrivo di Locatelli".

Il numero 27 bianconero al momento non è ancora al top della forma e sarà a disposizione solo per la panchina. L'ex Sassuolo ha nelle gambe solamente 15/20 minuti, e sarà al meglio solo dopo la sosta delle nazionali.

La Juventus prepara la gara contro l'Udinese

La Juventus, in queste ore, preparerà la gara contro l'Udinese, e Massimiliano Allegri dovràra sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.

Il tecnico livornese in conferenza stampa non ha fornito grandi indicazioni. Per quanto riguarda la difesa, il dubbio maggiore è legato alla fascia destra dove Danilo e Juan Cuadrado sono in ballottaggio. In mezzo spazio a De Ligt e Bonucci, mentre a sinistra dovrebbe esserci Alex Sandro.

A centrocampo mancheranno McKennie, Arthur e Rabiot, quindi non ci saranno molte alternative. I titolari quasi certamente saranno Bentancur, Ramsey e Bernardeschi. In attacco si va verso il tridente formato da Chiesa, Dybala e Cristiano Ronaldo.