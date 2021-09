La Juventus nei prossimi giorni dovrà dedicarsi inevitabilmente alla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Ci sono almeno cinque giocatori che possono lasciare la società bianconera a parametro zero la prossima stagione. Riguardo a Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Mattia Perin probabilmente si aspetterà ancora un po' per capire se potranno essere utili ai bianconeri, diverso è il discorso per Cuadrado e Dybala. Il colombiano avrebbe già un'intesa di massima con la Juventus per il prolungamento di contratto fino a giugno 2024.

Prosegue invece la trattativa con l'agente sportivo dell'argentino di Dybala, ossia Jorge Antun. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo incontro. In questo momento c'è distanza fra le parti, con la società bianconera che offre circa 8 milioni di euro a stagione più 2 di bonus. L'argentino invece vorrebbe 10 milioni di euro a stagione di parte fissa. Per questo - secondo le ultime indiscrezioni di mercato - la Juventus starebbe pensando di inserire ulteriori bonus facili da raggiungere (magari riguardanti le presenze, assist o gol) per avvicinarsi alla richiesta del giocatore.

Possibile inserimento di bonus per soddisfare le richieste d'ingaggio di Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe deciso di migliorare l'offerta per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, così da avvicinarsi alle sue richieste.

Il giocatore vorrebbe 10 milioni di euro a stagione di parte fissa, la società bianconera potrebbe inserire dei bonus facili da raggiungere così che l'argentino abbia praticamente la garanzia di guadagnare quanto richiesto.

Probabilmente nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro, anche perché l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun è rimasto a Torino; segnale evidente di come la volontà delle parti sia quella di trovare un'intesa sul prolungamento contrattuale.

Intanto l'argentino difficilmente sarà schierabile contro il Napoli in quanto rientrerà in Italia in prossimità del match dello stadio Diego Armando Maradona.

Paulo Dybala potrebbe riposare contro il Napoli e giocare contro il Malmoe

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri difficilmente rischierà Paulo Dybala nel match di sabato 11 settembre contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

L'argentino rientrerà infatti in Italia probabilmente venerdì 10 settembre, pare più probabile che venga schierato invece per la prima partita del girone di Champions League prevista martedì 14 settembre contro il Malmoe.

Allegri conta anche di averlo in forma ottimale per la difficile sfida di campionato contro il Milan prevista domenica 19 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.