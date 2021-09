La Juventus è attesa da un mese di settembre molto impegnativo fra campionato e Champions League. I bianconeri sfideranno nell'ordine Napoli, Malmoe (Champions League), Milan, Sampdoria, Spezia e Chelsea (Champions League). La partenza non è stata finora delle migliori e sarà necessario iniziare a raccogliere punti soprattutto in campionato.

Nel Calciomercato la società si è trovata a dover sostituire in pochi giorni Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. È arrivato Moise Kean, considerato un giocatore di qualità, ma che forse non ha ancora abbastanza esperienza internazionale anche per la giovane età.

Per questo nel prossimo futuro la Juventus potrebbe acquistare una punta importante, se non a gennaio durante il prossimo calciomercato estivo. A tal proposito ultime ore è stata lanciata un'indiscrezione di mercato in merito a un possibile interesse della Juventus per la punta Robert Lewandowski.

Si lavora al dopo Cristiano Ronaldo, possibile interesse per Lewandowski

La Juventus potrebbe pensare a Robert Lewandowski del Bayern Monaco. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore polacco, che va in scadenza di contratto con la società bavarese a giugno 2023.

Il centravanti potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, soprattutto se il Bayern Monaco decidesse di acquistare Timo Werner.

Il tecnico della società bavarese Nagelsmann avrebbe richiesto l'acquisto della punta del Chelsea, con il quale ha lavorato nella sua esperienza professionale al Lipsia. L'eventuale acquisto del classe 1996 potrebbe quindi portare Lewandowski a considerare un addio al Bayern Monaco.

Di certo si tratterebbe di un acquisto pesante sul piano finanziario, non tanto dal punto di vista del cartellino (va in scadenza a giugno 2023) quanto per il costo d'ingaggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il resto mercato della Juventus

L'eventuale acquisto di Lewandowski da parte della Juventus non trova per adesso conferme fra i principali giornali sportivi italiani.

La società bianconera dovrebbe continuare la strategia di mercato avviata da due anni a questa parte e basata sull'acquisto di giovani di qualità. Per questo si parla di un interesse per Dusan Vlahovic, che la Fiorentina però valuta almeno 60 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore potrebbe peraltro prolungare il suo contratto con la Fiorentina fino a giugno 2026 andando a guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione. Potrebbe inoltre essere inserita una clausola rescissoria da circa 80 milioni di euro che in qualche modo metta al riparo la sua permanenza nella società viola.