La Juventus a breve dovrebbe ufficializzare la cessione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese infatti sarebbe vicinissimo al trasferimento al Manchester City. Una partenza che potrebbe garantire quasi 30 milioni di euro per il cartellino e un risparmio di circa 60 milioni di euro lordi sul monte ingaggi.

La società bianconera è al lavoro già per trovare il sostituto del portoghese, potrebbero anche arrivare due punte. Il primo nome è quello di Moise Kean, che sarebbe utile anche per quanto riguarda la lista dei giocatori da presentare alla Uefa per la Champions League.

La punta ex Paris Saint Germain infatti è cresciuta nel settore giovanile bianconero. Si parla di un suo possibile trasferimento a Torino in prestito con diritto di riscatto a circa 25 milioni di euro. Si valutano inoltre altri nomi per rinforzare il settore avanzato. Piacciono Mauro Icardi, Gabriel Jesus, Pierre Aubameyang e Alexandre Lacazette.

A questi nelle ultime ore però si sarebbe aggiunto il nome di Giacomo Raspadori, campione d'Europa con la nazionale italiana del commissario tecnico Roberto Mancini.

Raspadori possibile acquisto per il settore avanzato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Giacomo Raspadori. La punta classe 2000 sarebbe un profilo gradito alla società bianconera per età e costi.

Il 21enne infatti ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Potrebbe essere definita con il Sassuolo una trattativa simile a quella che ha portato il centrocampista Manuel Locatelli alla società bianconera. Inoltre il giocatore potrebbe accontentarsi di un ingaggio da circa 2,5-3 milioni di euro a stagione.

In questo modo la società bianconera andrebbe ad alleggerire in maniera evidente il monte ingaggi, anche in considerazione del fatto che Cristiano Ronaldo ha uno stipendio da circa 30 milioni di euro a stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus quindi potrebbe decidere di acquistare profili giovani per il settore avanzato durante questo Calciomercato estivo, posticipando il "grande acquisto" alla prossima stagione.

Per il 2022 la società bianconera sarebbe interessata a Dusan Vlahovic, la Fiorentina però potrebbe cederlo la prossima stagione.

Un altro giocatore particolarmente gradito ai bianconeri è Erling Haaland. La punta norvegese del Borussia Dortmund dal 2022 potrebbe lasciare la Germania per circa 75 milioni di euro, in quanto nel suo contratto vi è una clausola rescissoria che lo libererebbe per tale somma nel giugno prossimo. La Juventus ha un buon rapporto professionale con l'agente sportivo di Haaland, ossia Mino Raiola, il quale cura gli interessi di De Ligt, arrivato alla Juventus nell'estate 2019.