La Juventus il 10 settembre ha lasciato Torino per volare a Napoli dove sabato 11 alle ore 18 affornterà il club partenopeo. I bianconeri per questa partita sono in grande emergenza poiché Massimiliano Allegri è costretto a rinunciare a tutti i sudamericani e a Federico Chiesa.

Infatti, oltre al numero 22 juventino, mancano Rodrigo Bentancur, Danilo, Alex Sandro, Juan Cuadrado e Paulo Dybala, ai quali si aggiungono gli infortunati Kaio Jorge e Arthur. Dunque, per la Juventus non sarà facile giocare senza molti dei suoi titolari.

Nonostante ciò, Allegri si è detto fiducioso che la sua squadra possa fare una grande partita.

Il peso dell'attacco nella sfida contro il Napoli sarà quasi certamente sulle spalle di Alvaro Morata e Dejan Kulusevski. Sono loro, infatti, i principali indiziati a giocare dal primo minuto contro Insigne e compagni.

La Juventus senza molti titolari

Per Massimiliano Allegri non è stato facile preparare la partita con il Napoli. Il tecnico livornese ha potuto riavere a disposizione i nazionali solo negli ultimi giorni della settimana, e i sudamericani non sono nemmeno riusciti a rientrare in tempo.

Sembrava che almeno Cuadrado potesse tornare per la gara contro il Napoli, ma un attacco gastroenterico gli ha impedito di mettersi in viaggio per Torino.

Allegri potrebbe affidarsi ad un 3-5-2: in difesa dovrebbe toccare al trio formato da Matthijs De Ligt, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

A centrocampo, sulla destra potrebbe essere il turno di Mattia De Sciglio, mentre in mezzo dovrebbero agire Weston McKennie, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Sulla sinistra potrebbe avere spazio Luca Pellegrini.

Non è da scartare nemmeno l'opzione 4-3-3. In questo caso andrebbe in panchina De Ligt per fare spazio a Federico Bernardeschi che agirebbe nel tridente offensivo.

Dunque, Allegri deciderà solo a poche ore dal match se puntare sul 3-5-2 o sul 4-3-3, ma al momento la soluzione più probabile sembra essere quella della difesa a tre.

In attacco, invece, accanto ad Alvaro Morata dovrebbe agire Dejan Kulusevski, mentre Moise Kean dovrebbe partire dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Chiellini; De Sciglio, McKennie, Locatelli, Rabiot, Pellegrini; Morata, Kulusevski.

Agnelli a Napoli con la Juventus

Il 10 settembre, sul volo che ha portato la Juventus a Napoli erano presenti anche Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved e Federico Cherubini. La dirigenza al gran completo ha accompagnato la squadra verso il capoluogo campano.

Tuttavia, non saranno soltanto loro a dare supporto alla squadra bianconera. Infatti a Napoli è arrivato anche il presidente Andrea Agnelli. Il numero 1 della Vecchia Signora ha voluto essere presente per dare un segnale di compattezza a tutto il gruppo.