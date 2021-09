La Juventus nelle stagioni ha dimostrato di saper attingere bene sul mercato, in particolar modo a quello dei parametri zero. Nel corso degli anni infatti i vari Pirlo, Pogba, Emre Can e il più recente Rabiot hanno contribuito ai successi della società bianconera. La Juventus ha saputo pescare anche nelle giovanili, c'è però un rimpianto maturato negli ultimi anni. Lo ha confermato in una recente intervista il direttore sportivo Federico Cherubini in riferimento al mancato arrivo in bianconero di Erling Haaland. La Juventus infatti nel 2018 trattò con il Molde l'acquisto del norvegese.

Il progetto sportivo presentatogli dalla società bianconera però non soddisfò il giocatore, che decise di accettare l'offerta del Salisburgo, disputando una stagione nel campionato austriaco prima del trasferimento al Borussia Dortmund, dove si sta confermando uno dei migliori giocatori al mondo nonostante abbia solo 21 anni.

Sull'argomento il dirigente bianconero Federico Cherubini ha dichiarato: "Rimpianto Haaland? Dico sì, sarebbe stupido rispondere in modo diverso".

La punta Haaland è un rimpianto per il direttore sportivo Cherubini

Il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini proseguendo la sua intervista ha spiegato il motivo per cui Haaland non si trasferì in bianconero nel 2018.

Ha dichiarato: "Eravamo all’inizio del progetto della seconda squadra e la prospettiva che potevamo offrire ad Haaland era, ai suoi occhi, forse meno allettante".

Secondo il dirigente bianconero il giocatore non avrebbe gradito giocare in prestito come succede a gran parte dei giocatori dopo aver giocato nell'under 23 bianconera.

Ad esempio Radu Dragusin, Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia, dopo aver militato da protagonisti nella seconda squadra bianconera in questa stagione si sono trasferiti in prestito rispettivamente alla Sampdoria, alla Cremonese e al Vicenza.

Cherubini ha poi aggiunto: "Oggi saremmo attrezzati probabilmente in maniera diversa per far fronte alla domanda che ti pone un giocatore della sua età, cioè che prospettive ho sottoscrivendo un contratto con voi".

Il direttore sportivo Cherubini su Donnarumma

Il direttore sportivo della Juventus Cherubini ha voluto parlare anche del mancato arrivo di Gianluigi Donnarumma, sottolineando come la società bianconera ha fiducia di Szczesny. Per questo non è stata valutata la sostituzione del portiere. Come dichiarato dal dirigente bianconero la Juventus non ha considerato giusto inserire in rosa un giocatore come Gianluigi Donnarumma con la presenza anche del nazionale della Polonia. Da qui è giunta quindi la decisione di non ingaggiare l'italiano.