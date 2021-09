La Juventus è attesa da partite impegnative prima della pausa per le nazionali. Dare continuità alla vittoria contro lo Spezia diventa importante non solo per la classifica ma anche per il morale dei giocatori. C'è però molto lavoro per Massimiliano Allegri, che dovrà cercare di migliorare il gioco dei bianconeri, così come per la società. Ci sono infatti da definire le situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare il prolungamento di contratto per Paulo Dybala oltre a quello di Juan Cuadrado. Successivamente si valuteranno anche le situazioni contrattuali di Perin, Bernardeschi e De Sciglio, anche loro in scadenza a giugno 2022.

La società sta programmando anche il mercato di gennaio, si parla infatti di un interesse concreto per Granit Xhaka, centrocampista dell'Arsenal, acquisto che potrebbe essere agevolato da una cessione pesante. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il gallese Aaron Ramsey potrebbe lasciare la società bianconera durante il Calciomercato invernale. Potrebbe trasferirsi all'Everton, alla ricerca di un sostituto di James Rodriguez. Il centrocampista ha deciso di fare una nuova esperienza professionale in Qatar (Al Rayyan) .

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Everton potrebbe acquistare Aaron Ramsey durante il calciomercato invernale.

La società inglese è alla ricerca di un rinforzo di qualità dopo l'addio di James Rodriguez. La Juventus potrebbe cedere il gallese in prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro. Partenza che garantirebbe una plusvalenza finanziaria importante oltre che un risparmio di 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.

L'eventuale addio di Ramsey agevolerebbe l'acquisto di un mediano di qualità. Allegri avrebbe chiesto un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Xhaka è uno dei giocatori graditi dalla società bianconera, piacciono anche Witsel del Borussia Dortmund e Tchouameni del Monaco.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere anche McKennie oltre a Ramsey durante il calciomercato invernale. Il centrocampista americano piace in Inghilterra. La società bianconera sta lavorando anche per la prossima stagione. Si valuta l'acquisto di una punta che possa far crescere il livello qualitativo del settore avanzato. Il preferito della società bianconera sembra essere Dusan Vlahovic, punta della Fiorentina che si sta confermando dopo l'ottima stagione 2020-2021 con la società toscana.