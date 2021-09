La Juventus negli ultimi giorni di mercato non ha effettuato gli acquisti tanto attesi dai tifosi bianconeri. Si era parlato, infatti, del possibile arrivo di Miralem Pjanic, in prestito dal Barcellona, e di quello di Mauro Icardi, dal Paris Saint Germain. Alla fine, l'argentino è rimasto in Francia, nonostante il Real Madrid abbia deciso di non acquistare il cartellino di Mbappé. Più probabile che la giovane punta si trasferisca a parametro zero nella società spagnola dalla prossima stagione.

Il Paris Saint Germain, quindi, ha nel settore avanzato molta abbondanza, soprattutto dopo l'arrivo di Messi, che si aggiunge alle altre punte: Icardi, Neymar, Mbappé e Di Maria.

A raccogliere meno minutaggio in stagione potrebbe essere proprio il classe 1993, e per questo, secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe contattato il giocatore in previsione Calciomercato invernale.

Starà a Mauro Icardi capire se il minutaggio che gli sarà garantito da Pochettino potrà soddisfarlo, vista la tanta concorrenza. Se così non sarà, la Juventus potrebbe provare ad acquistarlo, magari definendo una trattativa di mercato con il Paris Saint Germain sulla base di un prestito.

La punta Icardi possibile acquisto della Juventus a gennaio

La Juventus a gennaio potrebbe acquistare Mauro Icardi. Molto dipenderà dal minutaggio che sarà concesso alla punta argentina. La società bianconera, infatti, proverà a capire se ci sarà la possibilità di poter investire sull'argentino, che rimane uno dei giocatori maggiormente graditi da Allegri come rinforzo per il settore avanzato.

Icardi, infatti, è la punta centrale ideale per il 4-2-3-1. La società bianconera potrebbe eventualmente provare ad acquistarlo in prestito con diritto di riscatto, soprattutto se dovesse giocare poco in questa prima parte della stagione.

Il mercato della Juventus

La punta del Paris Saint Germain, Mauro Icardi, è uno dei giocatori graditi dalla Juventus come rinforzo per il settore avanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La società bianconera, però, valuta anche altri attaccanti, non tanto per il calciomercato invernale quanto per la prossima stagione. Una di queste è sicuramente Dusan Vlahovic, giocatore della Fiorentina in scadenza di contratto con la società toscana a giugno 2023. La Juventus potrebbe provare ad investire sul nazionale serbo, magari definendo l'acquisto sulla base di un prestito con riscatto dilazionato nelle prossime stagione.

Una formula di pagamento che rispecchia quella già utilizzata, sempre con la Fiorentina, per l'acquisto del centrocampista Federico Chiesa. La valutazione di mercato di Vlahovic è di circa 60 milioni di euro, ma il suo prezzo potrebbe incrementarsi nei prossimi mesi.