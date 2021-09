La Juventus è attesa da partite impegnative prima della pausa per le nazionali. I bianconeri cercheranno di confermarsi in campionato dopo la vittoria contro lo Spezia. In un momento difficile dal punto di vista del gioco e dei risultati, sarà importante pensare al calcio giocato, sia per i giocatori che per la società. Lo dimostrerebbe infatti il presunto rinvio dell'incontro con l'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun per discutere del prolungamento di contratto dell'argentino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti si sarebbe deciso di posticipare l'incontro ad inizio ottobre, probabilmente dopo il match di campionato contro il Torino previsto sabato 2 ottobre.

L'agente sportivo di Paulo Dybala rimarrà a Torino e dovrebbe ritornare in Argentina con la punta bianconera durante la pausa per le nazionali. Non ci sarebbero quindi problemi sulla trattativa di mercato, che sarebbe già definita in gran parte. Si continuerà a lavorare sui dettagli dell'intesa nei prossimi giorni fino all'incontro che dovrebbe esserci appunto ad inizio ottobre.

Sarebbe stato rinviato l'incontro per il prolungamento di contratto di Dybala

La volontà delle parti sembra quella di voler proseguire insieme. Ci sarebbe già un'intesa sull'ingaggio base da 8 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore vorrebbe 2 milioni di euro di bonus facilmente raggiungibili, la società bianconera in base ai gol e agli assist del giocatore. L'argentino dovrebbe diventare il riferimento della Juventus per il presente e per il futuro.

Gli attestati di stima del vicepresidente Nedved nel prepartita di Spezia-Juventus lasciano intendere la volontà della società di prolungare l'intesa contrattuale dell'argentino.

Il mercato della Juventus

La punta Paulo Dybala dovrebbe quindi prolungare il suo contratto con la Juventus. Possibile conferma la prossima stagione anche per Alvaro Morata, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società bianconera dovrebbe riscattare il contratto dello spagnolo per circa 35 milioni di euro.

Faranno parte del settore avanzato bianconero anche Kaio Jorge e il nazionale italiano Moise Kean. Potrebbe però arrivare la prossima stagione un altro innesto per il settore avanzato, la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic.