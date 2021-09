Archiviato il turno infrasettimanale il Milan arriva a La Spezia dove incontrerà la squadra che smorzato il volo verso lo scudetto nella scorsa stagione.Una delle pochissime partite 'sbagliate' dai rossoneri nell'era Pioli. Il tecnico rossonero non vuole guardare al passato, ma si limita a vivere il presente per costruire un futuro vincente. Lo stadio Picco torna a vestirsi da big match dopo aver ospitate la Juventus mercoledì, avversaria del Milan sabato scorso quando lo Spezia vinse contro il Venezia che il Milan ha battuto mercoledì scorso. Per poco lo Spezia non è riuscito a stappare un pareggio contro la Juventus, cosa che è riuscita a fare il Milan.

Tanti assenti per entrambe le squadre con lo Spezia in emergenza a centrocampo mentre il Milan con assenze distribuite in più reparti. Queste le assenza per Pioli: Ibrahimovic, Kjaer, Florenzi , Krunic, Messias , Bakayoko, Plizzari. Tra le cattive notizie ne spuntano due di buone. La prima riguarda il ritorno di Olivier Giroud e la seconda Davide Calabria. Il bomber francese reduce dal Covid è di nuovo a disposizione di Mister Pioli che molto probabilmente lo farà partire titolare dando un po' di riposo a Rebic. Calabria torna tra i convocati, ma dovrebbe sedersi in panchina ad inizio partita. Da monitorare le condizioni di Brahim Diaz che appare non al meglio e che dovrebbe far spazio all'esordio da titolare di Daniel Maldini.

Pioli potrebbe riproporre la tattica del turnover che ha portato i suoi frutti contro il Venezia. L'11 iniziale contava molte seconde linee, che hanno ben giocato, ma che non hanno trovato il gol. L'ingresso di Theo Hernandez, Saelemaekers e Tomori ha spaccato la partita ed ha indirizzato i 3 punti verso i rossoneri. Nello Spezia Thiago Motta conferma quasi tutti gli undicesimi che hanno giocato contro la Juventus fatta eccezione di Sala e Nzola che dovrebbero partire dal primo minuto al posto di Ferrer ed Anteiste.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'arbitro dell'incontro sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione CAN di Pinerolo.

Spezia: i convocati di Thiago Motta per fermare il Milan

Portieri: Provedel, Zoet, Zovko.

Difensori: Amian, Bastoni, Bertola, Ferrer, Hristov, Kiwior, Nikolaou.

Centrocampisti: Bourabia, Maggiore, Sala.

Attaccanti: Antiste, Gyasi, Manaj, Nzola, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde.

📌 21 i convocati di mister Thiago Motta per #SpeziaMilan pic.twitter.com/PZ4QIuz1ap — Spezia Calcio (@acspezia) September 24, 2021

Milan i convocati di Mister Pioli

Portieri: Jungdal, Maignan, Tătărușanu.

Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Giroud, Leão, Maldini, Pellegri, Rebić.

Spezia - Milan le quotazioni e il pronostico

I pronostici nel calcio sono quasi sempre attendibili ed ponderati, ma lo sport è sempre imprevedibile e l'anno scorso con un netto 2-0 gli aquilotti di Italiano rigirarono ogni pronostico.

Un impresa simile, ovvero il segno 1 a fine partita viene pagato 6,25 volte la posta giocata mentre la vittoria del Milan è solamente a 1,53 con il pareggio che si assesta a 4,25. Quote da giocare, ma opposte sono l'under e l'over 2,5. L'over 2,5 è dato a 1,65 mentre l'under 2,5 è a 2,10. Un più prudente under 3,5 viene dato quasi 'sicuro' a 1,40. Con 4,25 il primo gol del match dovrebbe essere segnato da Olivier Giroud. In alternativa si pone Brahim Diaz con 6,50. Nell'arco del match un gol di Giroud è dato a 2 mentre Rebic e Leao sono quotati 2,50. Il risultato esatto con la più alta probabilità è lo 0-2 per il Milan con una quota di 8.