La Juventus in estate è stata vicina all'ingaggio di Gianluigi Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana poteva arrivare a parametro zero in quanto era andato in scadenza con il Milan. Alla fine però ha deciso per il trasferimento al Paris Saint Germain, firmando un contratto da 12 milioni di euro a stagione. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, uno dei motivi per cui il nazionale italiano non si è trasferito alla Juventus è stato quello legato alla difficoltà della società bianconera di cedere il suo attuale portiere Szczesny. Non sono infatti arrivate offerte da almeno 30 milioni di euro per il nazionale della Polonia.

L'inizio del campionato per l'attuale portiere bianconero non è stato dei migliori. Grandi responsabilità ha avuto nei due gol con cui l'Udinese è riuscita a recuperare il match contro la Juventus pareggiando per 2-2. Prima il fallo da rigore, poi un passaggio involontario, hanno portato i friulani al pareggio. Anche nella scorsa stagione Szczesny è stato spesso criticato da stampa e tifosi, sull'argomento ha voluto parlare proprio il portiere bianconero dal ritiro della nazionale della Polonia. Szczesny ha dichiarato che non viene condizionato dai giudizi positivi e negativi che abitualmente riceve.

Il portiere della Juventus e l'importanza di non lasciarsi condizionare dai giudizi

"Uno dei miei punti di forza è sempre stato quello di non ascoltare i giudizi, positivi o negativi che siano".

Queste le dichiarazioni di Szczesny in una recente intervista dal ritiro della nazionale della Polonia. Il giocatore della Juventus ha aggiunto che bisogna guardare sempre avanti e pensare alle prossime partite. Szczesny ha voluto parlare anche del match di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022 contro l'Inghilterra previsto l'8 settembre: "Dobbiamo vincere e portare a casa tre punti, ma per farlo dobbiamo restare concentrati.

Evitare errori individuali come autogol e cartellini rossi inutili, che poi incidono sul risultato".

Il calendario di settembre della Juventus

La Juventus è attesa da un calendario impegnativo a settembre. Sabato 11 settembre ci sarà la sfida di campionato contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Difficile che Allegri schieri i nazionali sudamericani, che rientreranno probabilmente qualche ora prima dell'inizio della partita.

Szczesny dovrebbe partire titolare così come contro il Malmoe nella prima partita del girone di Champions League prevista martedì 14 settembre. Gli altri match di settembre saranno contro il Milan, lo Spezia, la Sampdoria in campionato e contro il Chelsea in Champions League.