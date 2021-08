L'argomento più chiacchierato in tema calcistico nelle ultime ore è evidentemente la sconfitta della Juventus contro l'Empoli all'Allianz Stadium nella seconda giornata di campionato. La classifica attuale dice che i bianconeri sono dodicesimi in classifica, a -5 da Inter, Milan, Roma e Lazio principali candidate (insieme alla Juventus) alla vittoria. Sorprende soprattutto la modalità con cui è arrivata la sconfitta contro i toscani. I bianconeri hanno subito il gioco dell'Empoli, senza riuscire a costruire grandi azioni offensive se non tramite azioni individuali.

Non è un caso, infatti, che le migliori occasioni da gol siano arrivate da due offensive di Chiesa. Pesa evidentemente anche la partenza di Cristiano Ronaldo. Sull'argomento ha voluto parlare anche Fabio Capello. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico bianconero ha sottolineato che l'addio del portoghese diminuisce il fascino della Serie A, ma potrebbe rappresentare un ulteriore incentivo per il calcio italiano per valorizzare i tanti giovani, soprattutto dopo la vittoria dell'Europeo da parte della nazionale italiana. Per Capello però la cessione di CR7 al Manchester United spiega il ridimensionamento in Europa della Juventus.

'La Juventus non ha la forza per imporsi a livello internazionale'

"L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus ridimensiona la nostra Serie A, è accaduto anche alla Liga con la partenza di Messi. Hanno cambiato i due fuoriclasse che hanno segnato la storia del calcio negli ultimi dieci anni". Queste le dichiarazioni di Capello in riferimento ai clamorosi trasferimenti di Cristiano Ronaldo e Messi, finiti rispettivamente al Manchester United e al Paris Saint Germain.

L'ex tecnico ha poi aggiunto: "Confido nella spinta della vittoria dell'Europeo e nella valorizzazione dei giovani". Ha poi voluto parlare della Juventus, sottolineando che "quella di oggi non ha la forza per imporsi a livello internazionale". Secondo Capello, infatti, dopo tre anni in cui i bianconeri hanno provato a vincere la Champions League, l'addio del portoghese potrebbe essere motivato proprio dalla consapevolezza maturata dai bianconeri di non avere la forza tecnica per vincere la massima competizione europea.

La sconfitta contro l'Empoli

L'addio di Cristiano Ronaldo potrebbe aver pesato anche sul risultato maturato contro l'Empoli nella seconda giornata di campionato. I toscani infatti hanno vinto all'Allianz Stadium di Torino per 1 a 0, evidenziando i problemi nel gioco della Juventus. Probabile che in queste ultime ore di Calciomercato possano arrivare oltre a Moise Kean due rinforzi, uno a centrocampo ed un altro nel settore avanzato.