La Juventus ha chiuso il Calciomercato estivo con gli acquisti di Kaio Jorge, Moise Kean e Manuel Locatelli. Pesa evidentemente la partenza di Cristiano Ronaldo, trasferitosi al Manchester United. I tifosi bianconeri si aspettavano un sostituto all'altezza del portoghese ma la società bianconera ha cercato soprattutto di alleggerire i costi e non appesantire il bilancio. Ci si aspettava anche un ulteriore rinforzo sulla mediana, che però non è arrivato. Uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Miralem Pjanic ma l'ingaggio dell'ex Juventus non ha agevolato il suo approdo in bianconero.

Alla fine si è trasferito in prestito al Besiktas. Inoltre la società bianconera non è riuscita a cedere alcuni di quei giocatori non considerati utili al progetto sportivo. Fra questi spiccano Aaron Ramsey e Weston McKennie. Il gallese ha un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione che non facilita una sua partenza. Il centrocampista americano continua ad avere molto mercato soprattutto in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la sua cessione potrebbe concretizzarsi durante il calciomercato invernale.

L'Aston Villa potrebbe acquistare McKennie durante il calciomercato invernale

Secondo la stampa inglese, la Juventus potrebbe cedere a gennaio il centrocampista Weston McKennie.

Il giocatore interessa ad alcune società inglesi, su tutte l'Aston Villa. La società bianconera lo valuta almeno 30 milioni di euro e non è disposta a lasciarlo partire in prestito. Vorrebbe infatti inserire l'obbligo di riscatto. Il tecnico Massimiliano Allegri proverà a valorizzarlo in questi mesi prima del calciomercato invernale così da agevolare una sua eventuale partenza.

Il mercato della Juventus

La Juventus è già al lavoro in vista della prossima sessione di mercato. Difficile attendersi grandi acquisti durante il calciomercato invernale, a meno che si concretizzino alcune cessioni. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera per rinforzare la rosa spiccano Aurelien Tchouameni del Monaco e Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia.

Il primo ha un prezzo di mercato di almeno 30 milioni di euro, il secondo andrà in scadenza di contratto a giugno 2022. Per il settore avanzato il preferito sarebbe Dusan Vlahovic della Fiorentina, che ha una valutazione di mercato di circa 70 milioni di euro. Nelle prossime settimane potrebbero inserirsi altri profili interessanti.