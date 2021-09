Il Calciomercato estivo 2021 è stato considerato da molti come uno dei più interessanti delle ultime stagioni. D'altronde hanno lasciato le rispettive società due dei giocatori che hanno scritto la storia del calcio degli ultimi 15-20 anni. Ci si riferisce evidentemente a Leo Messi, che si è trasferito a parametro zero al Paris Saint Germain dopo essere andato in scadenza con il Barcellona. Anche Cristiano Ronaldo, dopo tre anni alla Juventus, ha deciso di fare una nuova esperienza professionale accettando l'offerta del Manchester United. Ci si aspetta però un calciomercato importante anche la prossima estate, quando tanti giocatori andranno in scadenza con le rispettive società.

Fra questi spicca Paul Pogba. Rimanendo in Inghilterra, in questi giorni si parla anche della difficile trattativa di prolungamento di contratto della punta del Liverpool Mohamed Salah. L'egiziano va in scadenza a giugno 2023, ma avrebbe chiesto un ingaggio pesante per rimanere nella società inglese. Attualmente guadagna circa 11 milioni di euro a stagione, ma il giocatore vorrebbe guadagnare almeno 28 milioni di euro a stagione.

Salah vorrebbe un ingaggio stagionale di quasi 30 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Mohamed Salah avrebbe chiesto un ingaggio da 28 milioni di euro a stagione al Liverpool per prolungare il suo contratto. Per questo potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo.

Difficile pensare che la società inglese possa garantirgli uno stipendio così importante, anche in considerazione del fatto che il prossimo anno compirà 30 anni. La punta egiziana piacerebbe molto alla Juventus. Si era parlato di Salah come possibile sostituto di Dybala. Alla fine però l'argentino dovrebbe rimanere in bianconero, è in trattativa per il prolungamento di contratto.

Di certo, se davvero fossero queste le richieste dell'egiziano, sarebbe difficile trovare società in grado di soddisfarle.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima estate potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. La società bianconera dovrebbe continuare la strategia di mercato portata avanti da due stagioni a questa parte, basata sugli investimenti in giovani di qualità.

Si parla infatti di un interesse concreto in mediana per Aurelien Tchouameni del Monaco, valutato circa 30 milioni di euro. Il giovane è stato protagonista di una grande prestazione nel match di qualificazione ai mondiali in Qatar nel 2022 fra Ucraina e Francia. Altro nome che piace è Boubacar Kamara, in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia a giugno 2022. Per il settore avanzato, invece, il giocatore gradito sarebbe Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023.