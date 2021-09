La Juventus negli ultimi giorni di mercato ha ufficializzato in maniera un po' inaspettata, almeno per modi e per tempi, la cessione di Cristiano Ronaldo. Il Manchester United ha confermato l'acquisto del portoghese a soli tre giorni dalla chiusura del calciomercato estivo.

La società bianconera in attacco ha poi deciso di puntare sul ritorno di Moise Kean, attaccante italiano classe 2000, cresciuto proprio nel settore giovanile juventino.

L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato un argomento molto dibattuto nell'ultima settimana, da parte di numerosi opinionisti e addetti ai lavori.

A riguardo si è espresso anche Massimo Moratti. Intervistato da 'Il Messaggero', l'imprenditore milanese ha dichiarato che l'acquisto del portoghese è stata una prova di coraggio e un regalo ai tifosi. Il tutto non si può definire un fallimento dal punto di vista sportivo, secondo Moratti, in quanto Cristiano Ronaldo ha garantito più di 100 gol in tre stagioni alla Juventus.

Massimo Moratti si esprime sull'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus

"Cristiano Ronaldo alla Juve un fallimento? Ma no, è stata una prova di coraggio e un gran regalo ai tifosi. Lui la sua parte l'ha fatta con una montagna di gol". Queste sono state le dichiarazioni di Massimo Moratti a Il Messaggero.

Proseguendo la sua intervista l'ex presidente dell'Inter ha aggiunto: "Il tutto non ha funzionato, può capitare.

Cercavano il timbro da migliore squadra del mondo portando il più bravo a Torino, invece non sono arrivate le vittorie".

L'imprenditore lombardo quindi sembra "giustificare" la decisione del presidente della Juventus Andrea Agnelli di investire sul portoghese.

L'impatto economico per la Juve dopo la cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Sorprendono i modi e i tempi in cui è maturata la partenza di Cristiano Ronaldo. Una trattativa concretizzatasi negli ultimi giorni di mercato, con la Juventus che ha incassato circa 23 milioni di euro compresi i bonus. Il Manchester United dilazionerà il pagamento in cinque stagioni per un totale di 15 milioni di euro, mentre gli altri 8 milioni maturerebbero al raggiungimento del bonus.

La società bianconera dall'intera operazione Cristiano Ronaldo ha registrato una minusvalenza finanziaria di circa 14 milioni di euro, ma intanto per quest'anno andrà ad alleggerire il monte ingaggi di circa 60 milioni di euro.