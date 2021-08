La Juventus è attesa da ore importanti in tema Calciomercato. La sconfitta clamorosa contro l'Empoli all'Allianz Stadium nella seconda giornata di campionato mette in evidenza la necessità per i bianconeri di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato. Si parla del possibile arrivo di Miralem Pjanic dal Barcellona, mentre per il settore avanzato oltre a Kean potrebbe arrivare un'altra punta. Si parla di Mauro Icardi, anche se sembra difficile l'approdo dell'argentino considerando l'imminente chiusura del calciomercato estivo. La società bianconera dovrà però lavorare anche ai rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza.

Prosegue la trattativa con l'agente sportivo di Paulo Dybala, Jorge Antun, ma attualmente manca ancora l'intesa economica per l'ingaggio. Situazione che starebbe osservando il Barcellona, che secondo la stampa spagnola starebbe valutando l'eventuale ingaggio a parametro zero nel 2022 dell'argentino se la punta non dovesse raggiungere l'intesa con la società bianconera. I catalani la prossima stagione proveranno infatti a rinforzarsi pescando giocatori a parametro zero considerando le difficoltà economiche che stanno vivendo.

Il Barcellona sarebbe interessato a Paulo Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli, il Barcellona sarebbe interessato a Paulo Dybala.

La società catalana potrebbe ingaggiare l'argentino se non dovesse prolungare il suo contratto con la Juventus. Attualmente, infatti, ci sarebbe distanza fra offerta bianconera e richieste del giocatore. Inoltre, mancherebbe anche l'intesa sulla clausola rescissoria da inserire nel contratto dell'argentino. Probabile che a fine mercato le parti si incontreranno di nuovo, con la speranza per gran parte dei tifosi bianconeri che possa arrivare ad una definizione del nuovo contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno 2022

La Juventus nelle prossime settimane dovrà necessariamente dedicarsi anche alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a giugno 2022. Non c'è infatti solo Paulo Dybala che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin, infatti, potrebbero lasciare a parametro zero la Juventus alla fine della prossima stagione.

Il colombiano sarebbe vicino al prolungamento di contratto fino a giugno 2024. Per il nazionale italiano, invece, attualmente non ci sarebbero i presupposti per la sottoscrizione di una nuova intesa contrattuale, probabilmente si aspetterà i prossimi mesi per valutarlo. Lo stesso vale per il terzino e per il portiere. A proposito dell'ex Genoa, si parla di un interesse concreto dell'Inter per la prossima stagione.