Il Calciomercato estivo 2021 ha regalato tante trattative di mercato importanti, anche relativamente a diversi affari a parametro zero (si pensi al Psg che, con tale modalità, ha tesserato Sergio Ramos, Donnarumma, Messi e Wijnaldum) Una situazione che potrebbe replicarsi anche nella prossima estate e di cui potrebbero approfittare anche le società italiane.

Fra i giocatori più interessanti che vanno in scadenza a giugno 2022 c'è sicuramente il centrocampista spagnolo del Real Madrid Isco. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società madrilena.

Il centrocampista potrebbe quindi rappresentare uno dei pezzi pregiati del prossimo calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna il Milan sarebbe in vantaggio sulla Juventus per l'ingaggio dello spagnolo.

Il centrocampista Isco potrebbe trasferirsi a parametro zero al Milan nel 2022

Il Milan potrebbe ingaggiare Isco a parametro zero la prossima stagione. La società rossonera sarebbe in vantaggio sulla Juventus per arrivare al centrocampista spagnolo.

D'altronde nelle ultime stagioni sono state diverse le trattative di mercato dei rossoneri con il Real Madrid. Basti pensare agli ingaggi di Theo Hernandez e di Brahim Diaz, che si stanno rivelando molto importanti per il tecnico Stefano Pioli.

Isco attualmente guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, ingaggio che potrebbe offrirgli anche il Milan.

Il club rossonero usufruirebbe anche del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce alle società italiane una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

La Juventus potrebbe ingaggiare Paul Pogba a parametro zero

La Juventus potrebbe decidere di attingere al mercato dei parametri zero per Paul Pogba. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Manchester United e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società inglese.

Sarebbe però una trattativa di mercato difficile, non tanto per la volontà di Pogba (che gradirebbe un eventuale ritorno nella società bianconera) quanto per le richieste di ingaggio del giocatore. Secondo alcune indiscrezioni il centrocampista francese infatti potrebbe chiedere uno stipendio da almeno 20 milioni di euro a stagione.