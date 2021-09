Nella passata sessione di mercato, il nome di Gigio Donnarumma è stato accostato più volte alla Juventus. Ma alla fine i bianconeri non sono riusciti a prendere il portiere classe '99 perché non sono riusciti a a cedere Wojciech Szczesny. Donnarumma, però, in questi primi mesi al Paris Saint - Germain non sta trovando spazio e il titolare è Keylor Navas. Per questo motivo sono tornare a circolare diverse voci sul futuro di Gigio Donnarumma. Il portiere classe 99 non sarebbe contento della situazione che sta vivendo a Parigi e se le cose non dovessero cambiare potrebbero aprirsi nuovi scenari di mercato.

Stando a quanto afferma il Corriere della Sera, se Donnarumma dovesse trovare ancora poco spazio la Juventus sarebbe pronto a farsi nuovamente avanti per averlo.

Donnarumma nel mirino della Juventus

La Juventus, in queste settimane, ha dovuto fare i conti con alcunierrori di Wojciech Szczesny. Il portiere polacco nelle prime giornate di Serie A non è stato impeccabile ma nelle sfide contro il Milan e contro lo Spezia ha dimostrato di essersi lasciato alle spalle il periodo nero. Infatti, Szczesny ha compiuto dei veri e propri miracoli, ma il suo futuro in bianconero sarebbe sempre in discussione. Le voci di mercato sul portiere della Juventus potrebbero riprendere con intensità qualora Donnarumma dovesse lasciare Parigi.

In questo momento, il portiere ex Milan sta facendo fatica a trovare spazio e questo potrebbe indurlo a cambiare aria. Chiaramente se Donnarumma dovesse mettersi sul mercato, la Juventus sarebbe pronta a farsi nuovamente avanti.

Zoff difende Szczesny

Nelle prime gare di campionato, Wojciech Szczesny non è stato impeccabile e i suoi errori contro Udinese e Napoli hanno fatto crescere i rimpianti nei tifosi della Juventus che questa estate sognavano l'acquisto di Donnarumma.

Il portiere polacco, però, si è riscattato contro il Milan e contro lo Spezia e in più ha incassato gli elogi di Dino Zoff. L'ex portiere della Juventus ha parlato a Tuttosport del rendimento dell'estremo difensore della Vecchia Signora: "Szczesny è sempre stato un ottimo portiere e non c'era alcun dubbio che lo fosse ancora".

Zoff si è anche espresso su Gigio Donnarumma: "Gigio è un giovane con un avvenire straordinario davanti, ma per i bianconeri l’importante è poter dormire sonni tranquilli". Dunque, per l'ex portiere della Juventus, la squadra di Allegri può contare su un estremo difensore affidabile. Infine, Zoff ha dato un suo parere sul possibile rientro dei bianconeri nella corsa scudetto: "Tutto è possibile, quello di oggi non è più il mio calcio dei due punti a vittoria". Adesso la Juventus dovrà ritrovare la continuità per poter dire la sua in campionato.