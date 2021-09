La Juventus il 22 settembre tornerà in campo per affrontare lo Spezia. Per questa partita Massimiliano Allegri farà un ampio turnover e attuerà almeno sei cambi di formazione. A cominciare dalla difesa dove ci sarà il ritorno di Matthijs de Ligt. Anche in attacco ci sarà un cambio, poiché Alvaro Morata va verso un turno di riposo e al suo posto toccherà a Moise Kean. Per la gara contro lo Spezia, Massimiliano Allegri vuole dosare le forze dei suoi titolarissimi e anche Alex Sandro, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot e Juan Cuadrado vanno verso un turno di riposo.

La Juventus riparte dal turnover

La Juventus, nel turno infrasettimanale di campionato, proporrà alcune novità di formazione anche perché il calendario è molto serrato e nelle prossime settimane ci saranno i match contro la Sampdoria, il Chelsea e il Torino. Per questo motivo, contro lo Spezia, Massimiliano Allegri doserà le forze. In porta non ci saranno novità e giocherà Wojciech Szczesny. Davanti a lui sulla destra giocherà Danilo, in mezzo toccherà a Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci, mentre a sinistra ci sarà una chance per Mattia De Sciglio. A centrocampo sulla corsia di destra non ci sarà Juan Cuadrado che verrà sostituito da Federico Chiesa, in mezzo dovrebbe esserci Rodrigo Bentancur che però non sarà affiancato da Manuel Locatelli.

Il numero 27 juventino dovrebbe riposare e al suo posto ci sarà uno fra Weston McKennie e Aaron Ramsey. Mentre sulla corsia di sinistra al posto di Adrien Rabiot dovrebbe agire Federico Bernardeschi. In attacco, invece, ci sarà la conferma Paulo Dybala che sarà affiancato da Moise Kean. Mentre Alvaro Morata che è reduce da un indurimento all'adduttore partirà dalla panchina.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Kean.

Il bel gesto di Dybala

La Juventus nel post partita della gara contro il Milan ha vissuto attimi di agitazione. Dopo la sfida ci sono state alcune discussioni e l'ambiente era un po' teso.

La tensione era chiaramente generata dal pareggio contro i rossoneri. Per stemperare un po' l'amarezza Paulo Dybala ha deciso di fare un gesto molto importante per ricompattare lo spogliatoio. Il numero 10 juventino ha deciso di non tornare a casa dopo la partita contro il Milan ed è rimasto al JHotel per fare quadrato. Anche altri giocatori hanno seguito il suo esempio. L'intento di Dybala è quello di creare unione per uscire tutti insieme da questo momento di difficoltà. Adesso, però, il numero 10 juventino dovrà caricarsi la squadra sulle spalle già a partire dal match contro lo Spezia.