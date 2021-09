Dino Zoff ha toccato vari temi durante una intervista a Tuttosport. Il portiere campione del mondo con l'Italia nel 1982, ha parlato della Juventus e della situazione attuale in porta. I bianconeri vengono dall'avvio peggiore in campionato degli ultimi 50 anni. Uno dei meno brillanti è stato il portiere Wojciech Szczesny, che ha commesso più di qualche errore nelle sfide con Udinese e Napoli. Ora, la squadra di Allegri occupa la dodicesima posizione in Serie A e la risalita passerà anche dalle prestazioni dell'estremo difensore.

Zoff su Szczesny: 'Ha salvato la Juve contro lo Spezia'

Dino Zoff ha elogiato le ultime due prestazioni di Wojciech Szczesny, in particolar modo le parate su Kalulu in Juventus-Milan e su Maggiore nel finale della trasferta a La Spezia: "Nella partita con lo Spezia ha salvato la partita della Juve - sostiene Zoff - è un ottimo portiere e non avevo dubbi che lo fosse ancora." Gli interventi del portiere polacco hanno permesso ai bianconeri di evitare delle figuracce e di salire nel punteggio, abbandonando la zona retrocessione. Massimiliano Allegri avrebbe inoltre deciso di dare un turno di riposo al portiere polacco in vista della dura sfida di Champions League con il Chelsea. Domenica scenderà in campo Mattia Perin, pronto a difendere i pali nel lunch match contro la Sampdoria.

Dino Zoff ritiene che l'estremo difensore, ex del Genoa, sia la giusta alternativa a Szczesny.

Mercato Juve, Zoff preferisce Szczesny a Donnarumma

Dino Zoff ha inoltre toccato ii tema Donnarumma. Il portiere della Nazionale, fondamentale per il trionfo azzurro a Wembley, non sta passando un buon momento al Psg. Mister Pochettino, lo ha impiegato soltanto in due occasioni su nove a disposizione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo Zoff, Donnarumma è un portiere straordinario che ha ancora margini di crescita. Sulla decisione della Juve di affidarsi a Szczesny anzichè ingaggiare l'ex Milan, Zoff ha poi aggiunto: "Szczesny è un portiere affidabile. Ha 31 anni e può assicurare questo rendimento per altre dieci stagioni".

Zoff tiene aperta la lotta scudetto: 'Tutto è possibile'

Dino Zoff crede che i campionati a 3 punti siano molto più aperti di quelli dei suoi tempi, quando le vittorie conferivano due punti e i pareggi sempre uno. Zoff non esclude che la Juventus possa rientrare in corsa, nonostante il ritardo di 10 lunghezze dal Napoli capolista: Tutto è possibile. Nel 2001 subentrai ad Ericsson alla Lazio e recuperammo 11 punti in pochissimi tempo sulla Roma." Non si è poi sbilanciato sulla favorita per la vittoria del titolo di campione d'Italia: Sarebbe prematuro dirlo adesso - sostiene Zoff - ma mi piace molto l'Inter insieme a Milan e Napoli".