Allo stadio Ferraris di Genova si è chiuso da poco il lunch match della terza giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter sul risultato finale di 2-2. con i gol messi a segno da Dimarco, Yoshida, Lautaro Martinez e Augello.

La classifica ora vede la squadra di Inzaghi salire a 7 punti, mentre la compagine di D'Aversa si porta a 2 punti. I nerazzurri in settimana torneranno in campo per l'esordio stagionale in Champions League contro il Real Madrid, mercoledì alle ore 21 allo stadio Meazza, poi sabato prossimo ospiteranno sempre a San Siro, alle 18, il Bologna.

La Samp, invece, sarà di scena al Castellani contro l'Empoli domenica prossima alle 12:30.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, riserva qualche sorpresa mandando in campo dal primo minuto Lautaro Martinez al fianco di Dzeko, con Perisic e Darmian sugli esterni. In difesa, al posto di Bastoni, c'è Dimarco al fianco di Skriniar e De Vrij. Il tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa, punta su un classico 4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Quagliarella e Caputo.

Nel primo tempo l'Inter parte forte e va in vantaggio dopo 18' con una punizione magistrale di Federico Dimarco che si infila all'incrocio. I nerazzurri giocano meglio ma la Sampdoria trova il pareggio di Yoshida al 33' in mischia, aiutato anche da una deviazione di Dzeko.

Il bosniaco, comunque, nonostante l'episodio sfortunato è tra i migliori in campo e disegna calcio in mezzo al campo, agendo quasi da regista avanzato. Skriniar va vicino al gol su azione di calcio d'angolo con un stacco che finisce di poco alto sopra la traversa. Lautaro Martinez ci prova ma trova un attento Audero a deviare in calcio d'angolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E' solo il preludio al gol visto che la squadra di Inzaghi passa in vantaggio nuovamente al 44' proprio con Lautaro, servito da Nicolò Barella, che se ne va sulla trequarti saltando due giocatori della Samp e mette in mezzo una palla precisa che il "Toro" deve solo insaccare.

Nel secondo tempo la Sampdoria trova subito il pareggio con Augello, che al volo insacca su cross di Bereszinsky.

L'Inter non ci sta e va vicina al gol in due circostanze: prima con Perisic che sbaglia a tu per tu con Audero, poi con Lautaro che tergiversa troppo dopo l'ennesima grande azione di Barella. Ma il risultato non cambia più: finisce 2-2.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle dell'Inter relativamente al match appena concluso:

Handanovic 6: Può poco sul gol della Sampdoria.

Skriniar 7: Il solito muro, va anche vicino al gol.

De Vrij 6,5: Sempre preciso in chiusura.

Dimarco 7: Grande gol a celebrare l'esordio stagionale in nerazzurro dal primo minuto.

Darmian 6,5: Sempre grande dedizione, preciso in chiusura, prova anche qualche affondo in velocità.

Barella 7,5: Il secondo gol nerazzurro nasce da una sua grande azione.

Brozovic 5,5: Spesso impreciso nel primo tempo.

Calhanoglu 6: Parte male ma ha il merito di far partire l'azione del secondo gol.

Perisic 6: Tanta dedizione anche in fase difensiva.

Lautaro Martinez 7: Il Toro è decisivo con un tap-in vincente, tiene botta su Colley e Yoshida.

Dzeko 7: Regista avanzato dei nerazzurri, autore di giocate di grande prestigio e precisione.

Correa 6,5: Entra bene in partita andando anche vicino al gol.