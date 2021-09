La Juventus è uscita sconfitta dalla partita contro il Napoli e Massimiliano Allegri adesso dovrà cercare di invertire la rotta. Ma il tecnico bianconero non ha solo problemi di campo, ma anche il post partita è stato piuttosto movimentato. Infatti, dopo la gara contro il Napoli Massimiliano Allegri è stato raggiunto da Luciano Spalletti che voleva salutarlo. Ma il tecnico della Juventus ha avuto qualcosa da dire all'allenatore del Napoli. Allegri si è lamentato con Spalletti per il comportamento avuto nei confronti dell'arbitro. Gli animi erano parecchio accessi e le urla sono state udite nello spogliatoi dello stadio Maradona.

Agnelli ha assistito al diverbio

Il post partita di Napoli - Juventus è stato piuttosto acceso visto che è andata in scena una lite tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. I due tecnici hanno litigato e al diverbio ha assistito anche Andrea Agnelli. Dopodiché Luciano Spalletti è andato in conferenza stampa ed è apparso nervoso. Il tecnico del Napoli ha anche spiegato di non aver proteststo con il signor Irrati: "Non ho mai protestato con l’arbitro e non abbiamo litigato con Allegri durante la gara". Adesso, però, Massimiliano Allegri si lascerà alle spalle la sconfitta contro il Napoli e il diverbio con Spalletti per pensare al match contro il Malmoe di martedì 14 settembre.

Allegri deve risolvere i problemi

La Juventus, nel match contro il Napoli, ha palesato alcuni errori piuttosto evidenti. I bianconeri di fatto si sono segnati da solo viste le disattenzioni di Wojciech Szczesny e Moise Kean. Adesso la Juventus ha un solo punto in classifica e per Massimiliano Allegri c'è molto lavoro da fare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Va sottolineato, però, che contro il Napoli i bianconeri non avevano moltissimi titolari visto che mancavano Danilo, Alex Sandro, Bentancur, Cuadrado, Dybala, Chiesa, Arthur e Kaio Jorge. Molti di questi giocato rientrarenno per la partita contro il Malmoe perciò il tencico della Juventus avrà la possibilità di fare maggiori cambi.

Al termine della partita contro il Napoli, Massimiliano Allegri ha sottolineato che anche in Champions League Wojciech Szczesny sarà titolare. Dunque, non ci sarà un avvicendamento in porta come auspicano i tifosi bianconeri. Domani 13 settembre la Juventus si allenerà in mattinata alla Continassa e poi nel primo pomeriggio la squadra partirà per la Svezia. Una volta arrivati a Malmoe i bianconeri si sposteranno allo stadio e Massimiliano Allegri e un suo giocatore parleranno in conferenza stampa alle ore 19. La Juventus spera di riuscire ad invertire la rotta il prima possibile e la speranza è che il riscatto arrivi già in terra svedese.