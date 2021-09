Rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per puntellare la rosa a disposizione del tecnico rossonero e ritagliarsi uno spazio importante in Italia ma anche in Europa.

Uno dei tasselli fondamentali sul quale la dirigenza rossonera sta lavorando è quello del centrocampista: visto l'infortunio di Bakayoko che sembra non dare garanzie dal punto di vista fisico e il mancato rinnovo di Kessie, sempre più nel mirino del Paris Saint Germain di Leonardo, i rossoneri sembrerebbero aver messo nel mirino Hector Herrera, centrocampista messicano dell'Atletico Madrid, che ormai è fuori dal progetto del Cholo Simeone.

I rossoneri stanno così valutando l'opportunità di intavolare una trattativa con i Colchoneros sulla base di 7-8 milioni, cifra contenuta rispetto alle richieste precedenti, in particolare dell'ex club di Herrera, ovvero il Porto che chiedeva una cifra attorno ai 30 milioni.

La dirigenza rossonera con a capo Maldini e Massara ci pensa con un solo obiettivo: restare competitivi su tutti i fronti e recitare un ruolo da protagonisti in questa stagione.

Milan, Pioli prepara il match con l'Atalanta: buone notizie per Kjaer

Intanto, i rossoneri pensano al campo e sono pronti al match di campionato contro l'Atalanta di Gasperini che dopo un avvio non esaltante, è ritornata ad esprimere il suo solito calcio fatto di qualità ed intensità.

Il Diavolo vuole subito mettersi alle spalle il match contro l'Atletico, ma non sarà facile visto che troverà difronte una squadra molto organizzata che è ormai diventata una certezza del calcio italiano, con risultati da rimarcare anche in Europa.

Sul fronte infortunati, buone notizie per mister Pioli, che recupera Simon Kjaer che dovrebbe ritornare al centro della difesa in coppia con Tomori.

Buone notizie anche Brahim Diaz, autore di una grande prestazione contro l'Atletico ma uscito malconcio; il trequartista rossonera non desta preoccupazione e dovrebbe esserci sulla trequarti. Brutte notizie invece per Florenzi che salterà il match contro la Dea per un problema al ginocchio.

Quindi, Pioli potrebbe così confermare il suo 4-2-3-1, ammirato in questo inizio di stagione: Maignan in porta; difesa a quattro formata da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez.

A centrocampo, confermato Kessie con Tonali (in leggero vantaggio su Bennacer, autore di una grande prova in Champions), mentre in attacco possibile staffetta Rebic-Giroud, con il croato ancora favorito e supportato dal trio di mezze punte formato da Saleamakers, Diaz e Leao, autore di una splendida prova contro i Colchoneros ed ormai punto fermo del Milan di Stefano Pioli