La Juventus in questo inizio di stagione sta avendo difficoltà soprattutto a centrocampo. I vari Bentancur, Rabiot, Locatelli e McKennie non sembrano riuscire garantire equilibrio e c'è anche un problema nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Spesso è Bonucci dalla difesa a servire il settore avanzato con lanci lunghi. Per questo la prossima stagione potrebbero esserci investimenti a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare alcune cessioni importanti.

Si parla infatti della possibile partenza di Aaron Ramsey con il gallese che potrebbe rescindere il suo contratto con la società bianconera.

Un altro giocatore che sarebbe considerato cedibile e che ha molto mercato in Inghilterra è Weston McKennie. L'americano sta avendo non poche difficoltà ad adattarsi al 4-4-2 di Allegri e attualmente è considerato un'alternativa ai titolari. La Juventus potrebbe cederlo, anche perché la sua partenza garantirebbe un'importante plusvalenza finanziaria.

Secondo la stampa inglese ci sarebbe un interesse del West Ham sul giocatore. La società londinese avrebbe già contattato la Juventus per un'eventuale trattativa di mercato. L'americano potrebbe sostituire Rice, che a fine stagione dovrebbe lasciare il West Ham.

Il centrocampista McKennie potrebbe trasferirsi al West Ham la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi inglesi il West Ham potrebbe acquistare il centrocampista McKennie per la prossima stagione.

Sarebbe l'americano il giocatore individuato dalla società inglese per un'eventuale sostituzione di Declan Rice. Il giocatore del West Ham va in scadenza di contratto a giugno 2023 ma attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto. Per questo il nazionale inglese potrebbe lasciare la società londinese nell'estate 2022, per evitare di perderlo a parametro zero nel 2023.

Per il centrocampista si parla di un interesse concreto delle grandi società inglesi che potrebbero acquistarlo per circa 100 milioni di euro. Una somma che in parte sarebbe utilizzata per l'acquisto di McKennie. La Juventus potrebbe cederlo per circa 40 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

Il centrocampista Weston McKennie potrebbe non essere l'unica partenza importante dalla Juventus il prossimo Calciomercato estivo.

Il difensore Matthijs De Ligt secondo alcune indiscrezioni potrebbe trasferirsi al Chelsea, mentre il centrocampista Dejan Kulusevski piacerebbe al Tottenham.

Se si dovessero concretizzare tutte queste cessioni la Juventus andrebbe a incassare circa 200 milioni di euro, che potrebbero essere in parte reinvestiti sul mercato in entrata. Il sostituto in difesa di De Ligt potrebbe essere Alessio Romagnoli, che arriverebbe dal Milan a parametro zero. Piacciono inoltre il centrocampista del Monaco Aurelien Tchouameni e l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic.